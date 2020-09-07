После клинической смерти женщина рассказала о путешествии в Ад

07.09.2020, 8:52, Разное

Женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти от передозировки наркотиков, пишет The Express.

Пациентка по имени Франсин (Francine) заявила, что совершила путешествие в ад. Об этом она написала в Фонд исследования посмертного опыта после того, как перенесла клиническую смерть.

– Я плавала выше своего тела и наблюдала, как они пытаются оживить меня. Неожиданно меня окружили ужасные создания, которых я называю “темные ангелы”. Они говорили в рифму: “Из света во тьму”. Остаток рифмы я не помню, — рассказала она. По словам Франсин, темные сущности разрывали ее на куски, пока она не стала ничем.

– Мы буквально летели по залам больницы и на крышу. Затем я оказалась в аду и лежала на спине. Я слышала крики других душ и их боль. Злая сущность допрашивала меня, и это казалось вечностью. Она хотела знать, во что я верила и кому поклонялась, — призналась женщина.

Франсин пояснила, что сначала ей было очень страшно, но потом она перестала повиноваться демонам и уговорила их вернуть ее.

– Я сказала им, что верила в Иисуса и не думаю, что он бы причинил мне боль. Затем я неожиданно покинула ад, — рассказала она.

После этого темные сущности показали Франсин весь ее жизненный путь и обратили ее внимание на все ошибки, которые она совершила в жизни. «Этот пересмотр был таким детальным, что они показали даже моменты, когда я не так посмотрела на кого-то. Мне показали, как мое поведение причиняло боль другим, и я поняла, что мне нужно было больше любить других», — объяснила перенесшая клиническую смерть.

В финале женщина ощутила себя в лоне матери.

– Было очень спокойно, пока я не родилась. Мне напомнили о зле мира, когда врач, который принимал мои роды, подумал: “Вот еще одна маленькая шлюха”. Я услышала это, и это было очень грустно. После этого я проживала жизни, умирала и возрождалась тысячи раз. Эта бесконечность была настоящим адом, и я хотела, чтобы это прекратилось, — сказала Франсин.

Некоторые исследователи считают, что описанное пациенткой — нормальный феномен, и такой опыт не обязательно говорит о том, что человек видел рай, ад или жизнь после смерти.

– Возможно, такое происходит, когда мозг сканирует себя в качестве техники выживания, — сказал директор исследования реанимации и возвращения к жизни Медицинской школы Лангон в Нью-Йорке доктор Сэм Парниа (Sam Parnia).