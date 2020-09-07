Встреча с НЛО в Рэндлшемском лесу

07.09.2020, 7:38, Разное

Знаменитый инцидент в Рэндлшемском лесу (Великобритания, графство Суффолк) произошедший вечером 26 декабря 1980 года остается одним из самых интересных случаев встречи с НЛО. Во-первых, потому что объект видели в непосредственной близости. А во-вторых потому, что участниками события были находящиеся при исполнении своих обязанностей военнослужащие, в чьей честности нет оснований сомневаться.

Усадьба Гордона Левита

Дом Гордона Левита находился у самого края Рендлсхемского леса. В тот вечер он играл во дворе со своей собакой, когда пес заскулил и бросился в свою конуру. Гордон оглянулся и увидел летящий прямо на него странный объект. НЛО остановилось над домом Гордона, повисело несколько минут и с большой скоростью улетело в сторону авиабазы Вурдбридж.

Гордона поразило, что двигался объект абсолютно бесшумно. Утром Гордон заметил сильные изменения в поведении своей собаки –животное сутками не выходило из будки и через несколько дней погибло. Ветеринар причину смерти установить не смог и предположил отравление.

Супруги Вебб

Тем они, возвращаясь от друзей, ехали через Рендлсхемский лес. «Смотри», – супруга показала куда-то вверх. Подняв глаза, мужчина увидел летевший над деревьями излучавший белое свечение шар. Они свернули в лес и остановились. Через несколько минут они почувствовали сотрясение земли, словно где-то недалеко упало что-то массивное. Вскоре по дороге на большой скорости проехал джип.

«Я знал, что недалеко находятся две военные авиабазы НАТО, – рассказывал впоследствии мистер Вебб, – и решил, что мы с супругой стали свидетелями испытаний какого-то нового сверхсекретного аппарата. Но ни ранее, ни позже я не видел ничего подобного».

База британских ВВС «Вудбридж»

Два солдата медленно ходили вдоль главных ворот базы. День кончился, визитов начальства не ожидалось, время до конца смены тянулось как густой сироп. «Глянь», – один из них ткнул пальцем в небо. Над лесом, вспыхивая и переливаясь разноцветными огнями, летел шар. Объект пошел на снижение и опустился в лесу. Над деревьями пульсировало слабое свечение, менявшее цвет.

«Звони на базу, доложи, что в лесу упал самолет», – приказал старший. «Ты уверен, что это самолет?» – «Не уверен. Наше дело – доложить, пусть начальство разбирается». Через несколько минут к воротам подъехал джип с двумя солдатами и сержантом. Солдаты распахнули ворота и автомобиль выехал на поиски упавшего объекта. Именно этот джип и видели супруги Вебб.

Рэндлшемский лес

Джип остановился на обочине. Сквозь деревья они видели неясное мерцание. Сержант Джим Пеннистон обернулся к Каванасаки: «Мы с Барроузом пойдем вперед, а Вы оставайтесь здесь. Если через час мы не вернемся – вызывайте по рации подкрепление».

Продираясь сквозь лес, сержант и рядовой вышли на поляну. В ее центре они увидели объект – усеченную пирамиду 3 метров в поперечнике нижнего основания и 2 – верхнего. Она не стояла на земле, а висела на высоте около 1 метра, как бы «опираясь» на три световых столба. Над пирамидой парил и мерцал красный огонек, а под ней висели два голубых. На поверхности объекта солдаты разглядели непонятные знаки. «Вперед», – тихо приказал сержант. Барроуз снял с плеча карабин.

По мере приближения каждый шаг давался все с большим трудом. Солдаты словно преодолевали какое-то все нараставшее сопротивление. Когда до пирамиды оставалось несколько метров, объект приподнялся и, маневрируя между деревьев, начал удаляться. «Выстрелить?», – Барроуз передернул затвор. «Не надо», – ответил сержант. Пирамида отдалилась на несколько сот метров и взмыла вверх.

27.12.1980

27 декабря начальнику базы пришло сообщение, что странный объект вновь появился в окрестностях военного аэродрома. Вновь была отправлена поисковая группа. В этот раз солдаты опоздали и вышли на место посадки объекта когда тот уже улетел. На поляне чернел круг диаметром 3м, засыпанный красным порошком. Солдаты аккуратно собрали его.

О событиях 26 и 27 декабря полковник Чарльз Хольт написал подробный рапорт, к которому приложил рисунки, фотографии и цинковую колбу, опечатанную сургучом с образцами порошка.

Документы легли в папку, на которой был проставлен штамп «top secret» (совершенно секретно). Только в 2001 году Министерство обороны Великобритании опубликовало материалы, касающиеся инцидента в Рэндлшемском лесу.