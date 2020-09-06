Экономика: Китай намекнул о самых страшных мерах против США

06.09.2020, 19:48, Разное

Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20 % принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях?

В случае военного конфликта Китай угрожает полностью избавиться от принадлежащего ему госдолга Америки (т.н. трежерис). Впрочем, даже при нормальном развитии событий Пекин намерен постепенно продать 20% принадлежащего ему американского госдолга. Об этом пишет китайское англоязычное издание Global Times, которое считается неофициальным голосом Пекина. Предсказания этого издания по поводу планов правительства КНР очень часто сбываются.

Китай является вторым крупнейшим держателем госдолга США. И в последние годы он постепенно и так продавал американские бумаги вслед за Россией, которая серьезно сократила свои вложения в трежерис. Только в первом полугодии этого года Китай распродал бумаг на 106 млрд долларов. На конец июня объем китайских вложений сократился на 3,4%.

Сейчас Китаю принадлежит примерно 1 трлн долларов госдолга США. Снижение вложений на 20% означает распродажу трежерис на целых 200 млрд долларов.

«При обычных обстоятельствах Китай будет постепенно продавать трежерис и снизит их объем на своем балансе примерно до 800 млрд долларов. Но в случае экстремального сценария, например, военного конфликта, Китай может продать и весь госдолг США», – прогнозирует в интервью Global Times профессор Шанхайского университета финансов и экономики Си Юньянг. Китай резко сократит объем трежерис, если Вашингтон введет против Пекина финансовые санкции: например, отрежет материковый Китай или Гонконг от долларовой платежной системы, считает Юньянг. Иначе говоря, столь серьезное решение Китая может быть только ответной мерой после неких агрессивных шагов Вашингона по отношению к КНР.

«К описанным в Global Times сценариям можно отнестись со всей серьезностью, до этого это издание корректно транслировало позицию официального Пекина в отношении торговых разногласий с США. Последняя статья может выступать неким сигналом, на какие шаги будут готовы в Китае в случае обострения ситуации в Южно-Китайском море», – говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

Более того, избавляться от американских гособлигаций может быть еще и экономически выгодно. У США наблюдаются колоссальные долговые проблемы. Непогашенный госдолг Штатов в этом году достигнет почти 100% ВВП страны, то есть фактически он сравнялся с объемом национальной экономики, которая к концу году достигнет 22 трлн долларов. Это рекордное значение. Последний раз госдолг США так раздувался к ВВП только в конце Второй мировой войны. То есть американская экономика, по сути, оказалась в таком же плачевном состоянии, как после многолетней и тяжелейшей в истории войны.

Безопасным госдолгом международное сообщество признает его уровень не выше 60% ВВП страны. США уже давно этот порог переступили. Для сравнения: в 2007 году госдолг США составлял всего 35% ВВП, а в конце 2019 года – 79% ВВП страны. «Причиной такого роста государственного долга стал экономический кризис и возросшие расходы на его преодоление, а также затянувшаяся пандемия коронавируса», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Несколько месяцев пандемии, и американская экономика затрещала по швам. Долговая игла – жизнь за счет остального мира – сломалась.

«Динамика госдолга, который по итогам года сравняется с ВВП и продолжит активный рост в силу высокого дефицита бюджета, не может не настораживать крупных держателей госдолга США.

Мировые центробанки давно сократили свое участие в аукционах по размещению новых гособлигаций, взвалив эту ношу на плечи локальных участников. Для Китая, который фактически находится на грани «холодной войны» с США, это серьезный повод задуматься о сокращении своих вложений в американский госдолг», – поясняет Деев.

Дефолт США из-за неоплаты долгов пока все же маловероятен. Во-первых, ФРС обещает держать околонулевые процентные ставки. Во-вторых, доллар остается мировой резервной валютой.

Кроме того, ультрамягкая политика ФРС США не будет сдерживать разгон инфляции в стране. Это уже привело к ослаблению доллара к корзине основных валют, и ожидается сохранение слабости доллара в длительной перспективе. Тем самым Минфин США получил реальный доход: содержание госдолга стала дешевле. Наблюдаемое текущее ослабление доллара с высокой долей вероятности будет продолжено, что приведет к фактическому обесцениванию инвестиций, то есть обесцениванию вложений в госдолг США, говорит Деев. Сбрасывать такие бумаги еще экономически оправданно.

Это видно и на примере России, которая за последние годы фактически избавилась от вложений в американские гособлигации в сотни миллиардов долларов в начале 2018 года до 9,9 млрд долларов в начале 2020 года. Это довольно символические 2% всех золотовалютных резервов России.

Вместо американских бумаг РФ активно скупала золото, а также евро и юань. И не прогадала. Золото всегда растет в цене в периоды кризисов, и текущие проблемы в мировой экономике не стали исключением. Европейская валюта сильна как никогда, и пробивает свои исторические пики – и РФ существенно заработала на этом.

Несмотря на катастрофическое падение цен на нефть и траты на продажу валюты для поддержки российского рубля, золотовалютные резервы РФ почти каждую неделю показывают рост. В августе ЗВР РФ впервые в истории превысили 600 млрд долларов. И все благодаря валютной переоценке и росту цен на золото. Таким образом, оказался побит рекорд августа 2008 года, когда ЗВР РФ вплотную подошли к этой отметке.

Для РФ перестройка структуры ЗВР с сокращением доллара до 24,5%, и одновременным увеличением доли евро до 30,8% и монетарного золота до 19,5%, оказалась полностью оправданным решением, говорит Михаил Коган.

РФ не только накопила рекордные резервы, у нее еще и крайне низкий госдолг. Наши резервы уже даже превышают долги страны на целых 20%. Это четкое и понятное для мировой общественности доказательство финансовой устойчивости российской экономики.

Если Китай решится в одночасье избавиться крупного пакета госдолга США, то это, конечно, чревато серьезным ударом по мировой финансовой системе, считает Коган. А подобная ситуация не выгодна никому. «Это утянет мировую экономику в затяжную рецессию. Поэтому такое решение покажет, что Пекин набрал достаточно сил, чтобы длительное время выдерживать давление такой ситуации, и нашел новые рынки сбыта», – указывает Деев.

Но, скорее всего, Китай будет вести распродажу только 20% трежерис, причем постепенно (как это делала и Россия), что окажет щадящий эффект на мировые рынки. Особенно если это будет идти в связке с действиями ФРС, которая фактически займется монетизацией госдолга, считает Коган. «Бенефициаром может выступить золото и евро, которое воспринимается как конкурент доллару. В условиях беспрецедентной по размеру стимулов монетарной политики драгоценный металл имеет хорошие шансы продолжить рост», – заключает собеседник.