На Луне обнаружили ржавчину, которая образуется только при наличии кислорода

06.09.2020, 19:13, Разное

Индийские ученые изучали поверхность Луны и обнаружили на ней ржавчину.

Подобное явление можно часто наблюдать на поверхности нашей планеты или, например, Марса, но на поверхности естественного спутника исследователи заметили его впервые, пишет Forbes.

Астрономы разглядели на поверхности Луны присутствие некоторых минералов, среди которых оксид железа, или минерал железа – гематит, который образуется в результате взаимодействия железа, воды и кислорода. Что интересно, вода на поверхности естественного спутника Земли находится только в виде льда и в небольшом количестве. Отсюда возникает вопрос, откуда на Луне появляется вода в жидком виде?

Ученые на этот счет выдвинули две гипотезы.

Виновником появления ржавчины на Луне может является солнечный ветер, перемещающий молекулы кислорода с Земли.

Согласной другой гипотезе, вода возникает на поверхности Луны благодаря падению на нее метеоритов. В результате столкновения космического тела с поверхностью Луны возникает химическая реакция, которая высвобождает молекулы воды.

Некоторые исследователи считают, что вода на поверхности естественного спутника Земли может находиться глубоко под его поверхностью. Ведь до сих пор до конца неизвестно, что таит в себе это комическое тело. Например, только недавно ученые проанализировали образцы лунного грунта и сделали вывод, что Луна содержит в себе фрагменты планеты, которая, судя по всему, древнее самой Земли.