 

Эльман Пашаев: «Кем установлено, что отравили именно Навального, а не кого-то другого?»

06.09.2020, 18:31, Разное

Адвокат Эльман Пашаев, завершающий работу в качестве защитника по делу Михаила Ефремов, сообщил о готовности защищать Россию на любой международной площадке в случае судебного процесса по делу об отравлении Алексея Навального.

Пашаев считает, что выиграть процесс ему поможет стратегия убедительных аргументов и фактов, доказывающих непричастность России к преступлению.

– Давайте для начала разберёмся, кого всё-таки отравили, если отравили. Известно, что политические деятели часто используют двойников. Я смотрел кадры, как человек, похожий на Навального, в аэропорту пил чай. По-моему, это не Алексей Навальный. Утверждать я ничего не буду, ведь осознаю ответственность, но экспертиза в любом случае не помешала бы. Если окажется, что это его двойник, то никакой политической ценности он не представляет. Следовательно, вводить санкции против России нецелесообразно, — заверил Пашаев.

Адвокат считает, что Россия должна обязательно настаивать на экспертизе ДНК. Кроме того, он готов предоставить надёжных свидетелей со стороны защиты

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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