 

Для восстановления лесного фонда Россия закупит у Китая 100 тысяч саженцев сосны

06.09.2020, 13:04, Разное

Минлесхоз завершил разработку федеральной программы «Леса России».

Документом предусмотрено восстановление лесного фонда страны, утерянного ранее из-за продажи древесины в Китай. Именно в Поднебесной функционеры и рассчитывают закупить саженцы сибирской сосны, ели и лиственницы в количестве 100 тысяч.

– Ранее у нас возникали проблемы с лесным фондом. Вырубка велась бесконтрольно и по-варварски, очень много ценных пород пропало в неизвестном направлении. Мы выяснили причину этого — отсутствие целевой федеральной программы. В новом документе чёрным по-белому сказано, где и сколько можно рубить и как транспортировать. Однако сегодня есть более важный вопрос — вопрос восстановления отечественных лесов. Было рассмотрено множество вариантов, и в итоге мы пришли к выводу, что наиболее правильным решением будет произвести закупку дефицитных саженцев у Китая, — пояснил замминистра Дмитрий Дёмин.

Все закупленные в Китае саженцы будут равномерно распределены по всей территории страны, исключением станет тайга, там будет проведена более обильная засадка территории. В среднем китайские деревья будут расти ближайшие 20-30 лет. После этого сосны и ели вновь продадут по контракту за рубеж.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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