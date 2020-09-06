Правительство исключило шпицев, мопсов и чихуахуа из семейства собачьих

06.09.2020, 9:31, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее список пород, считающимися собаками.

В список «собачьих» не вошли комнатно-декоративные породы, вельш-корги, таксы и помеси всех вышеперечисленных видов. Согласно обновлённым с советского времени ГОСТам, животное может претендовать на статус собаки в случае, если его масса составляет не менее 10 кг, рост от 30 см и при наличии вытянутой морды. Исключением из списка стали пудели, также исключённые из семейства собачьих.

– Это не потомки волков, это оскорбление природы, у собаки не должны от чиха выпадать глаза или останавливаться сердце. Собака должна защищать дом и своего хозяина, а не наоборот, – пояснил решение представитель межведомственной комиссии по биологическому разнообразию Сергей Ариев.

Несмотря на исключение из семейства собачьих ряда пород, все они продолжат считаться домашними животными, а их хозяева платить определённую сумму в казну за содержание питомцев.