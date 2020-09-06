Центробанк обяжет Навального возместить ущерб от падения рубля

06.09.2020, 9:11, Разное

Центральный банк России обвинил Алексея Навального в нанесении ущерба российской экономике из-за очередного обвала национальной валюты, связанного с отравлением политика.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина возложила на оппозиционера всю вину и заявила о принятии самых решительных мер для компенсации понесенных для государства убытков.

– Это хуже любых санкций Запада, а они, конечно, тоже последуют. Российский фондовый рынок катастрофически рухнул, фьючерсы больше не торгуются на прежнем уровне, а коэффициент хеджирования ниже плинтуса. Это мощнейший удар по нашей экономике и по без того слабому рублю. Всему виной отравление Навального. Он отравился, вот пусть платит. Ведь подумайте сами. Сегодня он отравился один раз и рубль упал на 10%, завтра еще раз отравится, потом еще и доллар скоро будет по 100 рублей. А дальше что? Дальше будет как в 90-е, когда что-то можно было купить только за условные единицы, то есть доллары. Мы не можем больше закрывать дыры, тратя валютные резервы на поддержку рубля из-за недальновидных действий наших сограждан. Пора им платить из собственного кошелька за колебание курса, вот с Навального и начнем, — заявила Эльвира Набиуллина.

Эксперты Центробанка продолжают определять величину нанесенного ущерба. По предварительной информации речь идет о миллиардах долларов. В ближайшее время исковое требование о возмещении всей суммы должно поступить в Басманный суд Москвы.