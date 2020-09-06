В Германии набирает популярность флешмоб, участники которого мажут «Новичком» свои трусы

06.09.2020, 9:11, Разное

Более 750 тыс. немецких пользователей сети Интернет приняли участие во флешмобе Novichok challenge в первый день его запуска.

Участники акции в прямом эфире мажут своё нижнее бельё боевым отравляющим веществом класса «Новичок» и в таком виде отправляются на работу или учёбу.

Инициатором флешмоба стал 15-летний житель Берлина Альфред Кархаузен, который отправился в школу в трусах, вымоченных в нервно-паралитическом веществе, в знак солидарности с видеоблогером Алексеем Навальным. Ролик в течение часа посмотрело 4 млн человек, многие из которых последовали его примеру, несмотря на предупреждения полиции о небезопасности таких действий. Как сообщили в полицейском департаменте Берлина, трое участников флешмоба обратились к врачам, один – с жалобой на зубную боль, и двое – с симптомами простуды. Власти Германии продолжают следить за ситуацией.

– Мазаться «Новичком» очень опасно, даже если после этого вы не употребляете кокаин. У вас может заболеть голова или подняться температура. Мы настоятельно советуем гражданам выражать поддержку Алексея Навального другими способами. Например, вы могли бы лайкнуть его видео на YouTube или позвонить со словами поддержки в эфир «Эха Москвы». Если флешмоб не прекратится, полиция Германии начнёт штрафовать людей, у которых трусы испачканы «Новичком», на 100 евро или даже большую сумму, — сказал шеф полиции Берлина Фриц Шпеер.