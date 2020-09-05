 

Трамп продал госдолг США российским коллекторам

05.09.2020, 18:48, Разное

Федеральная резервная служба США передала обслуживание госдолга российской «Национальной службе взыскания».

Сторонники Дональда Трампа отмечают, что договор является исторической победой президента и всего американского народа.

– Мой отец учил меня, что по долгам нужно платить. А если не можешь оплатить сам, тогда за тебя это сделает кто-нибудь другой, — комментирует свое решение Трамп. – Пусть русские займутся этим вопросом, у них впечатляющий опыт устранения внешних и внутренних долгов. К тому же, если бы я не перепродал долговые обязательства, пришлось бы сдать статую Свободы на металлолом, о чем тайно мечтают Обама и Байден.

Критики республиканцев отмечают, что личные данные американцев могут быть использованы русскими злоумышленниками, например, миллионы телефонных номеров фактически доступны пранкерам Вовану и Лексусу. Также против данного решения выступают китайские партнеры: вклады в американские облигации подешевели из-за низкого курса рубля. В ближайшее время счетчик национального госдолга США будет впервые обнулен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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