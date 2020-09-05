Мужчина во сне оказался в загробном мире, увидел Бога и приобрел необычные способности

05.09.2020, 9:00, Разное

Эту историю рассказал на сайте исследователей околосмертных видений (NDERF) мужчина по имени Грег. Случилось все это с ним в 2003 году, но он хорошо помнит все в подробностях до сих пор.

В ту ночь я лёг спать, как обычно. Помню, что проснулся и оказался в полной темноте, которую я называю Пустотой. Это был не сон, я знал, что это реально. Я всё чувствовал и мыслил ясно.

Я ощущал полное удовлетворение и всепоглощающий покой. Я пытался всматриваться в темноту, но она была совершенно непроницаема. Появилась мысль:

«О… Я, должно быть, умер… О, хорошо…».

Я сидел там, и время не существовало. Не было ни температуры воздуха, ни звука, ничего. Я бы мог сидеть так вечно, не было ощущения тела, я просто был.

Мне стало любопытно. Ситуация была необычной, но я не видел ничего странного в том, чтобы быть там. Я не мог двигаться, но даже если бы хотел, не знал как, и даже если бы знал, мне некуда было идти.

Через несколько мгновений я подумал:

«Где Бог во всём этом?»

В тот самый миг, когда я подумал, с правой стороны вдалеке внезапно появилась ярко светящаяся золотая точка, которая исчезла через долю секунды и внезапно появилась снова, но чуть-чуть ближе. Она исчезала и становилась всё ближе и больше с каждым появлением. И каждый раз раздавался странный звук, похожий на отдалённый раскат грома. Только это был не гром, у меня не хватает слов описать это. Пришла мысль:

«О, это, наверное, туннель! Бог в конце него. Я должен сосредоточиться на этом, иначе застряну здесь навсегда!»

Так что я сосредоточился. В голове кружилась настойчивая мысль:

«Не думай ни о чём плохом!!!»

Я боялся разочаровать Его, но ведь Он уже всё знает.

Как только свет полностью поглотил меня, я полетел через туннель вверх. Помню, как остановился наверху.

Какой Он — Бог?

Меня охватило странное чувство, что я прибыл. Позади осталась вершина туннеля, впереди точка разграничения, ярко-голубое небо с кружащимися белыми облаками. В самом центре я увидел огромный шар света неописуемой яркости. Я сразу понял, что это Бог.

Хотя я использую такие слова, как «спереди» и «сзади», они на самом деле бессмысленны, так как я видел вокруг себя на 360 градусов. Видел туннель, который кружился и казался темнее, чем даже окружающая его чернота. Теперь я воспринимал себя как шар энергии, хотя совершенно не имел формы.

Я чувствовал такое желание быть с Ним, что хотел немедленно слиться. На этот раз мне удавалось двигаться простым усилием воли: куда хотел — мгновенно оказывался там.

Проблема заключалась в том, что, когда я пытался приблизиться к Богу, меня немедленно блокировала невидимая сила. Я не испытывал разочарования, не сердился, лишь любопытство двигало мной.

Я пытался ещё четыре раза приблизиться прямо к Нему в голубом небе, но не получилось, невидимый барьер блокировал каждую попытку. Не было никакого способа преодолеть его. Я могу только предположить, что моё время ещё не пришло.

Наконец я сдался и спокойно сел там. Происходящее ошеломляло меня. Никогда не чувствовал такой бесконечной любви или знания, передаваемого мне каким-либо образом.

Примерно через минуту я обнаружил, что отступаю от света в направлении верхней части туннеля. Я пытался остаться, но меня осторожно направляли назад к туннелю, нравилось мне это или нет.

Прежде чем понял это, я уже двигался по туннелю с той же скоростью, что и раньше. Свет становился всё меньше и меньше, пока не осталась маленькая точка. Я пытался держать её в поле зрения, но она исчезла. После того как я достиг дна туннеля, меня бросили в нормальный земной сон.

Пробуждение

Проснувшись, я сразу вспомнил очень ясно своё путешествие к Богу. Нет ни одной детали, которую я не могу не вспомнить даже сейчас. Это удивительное переживание — просто быть, но не в теле. Я был легче воздуха. Мой слух усилился до такой степени, что я «слышал» цвета, струящиеся на стенах туннеля. Я также слышал облака и ветер за порталом. Мой обычный слух средний, и здесь я никоим образом не могу «слышать» цвета.

Я чувствовал себя наполненным спокойствием и миром, которых никогда не испытывал и не знал ни до, ни после случившегося. Меня не покидали сильное любопытство и беззаботное отношение ко всему, что происходило, не беспокоили мысли о смерти. Земля казалась чужеродной средой, а там я действительно чувствовал себя дома.

Наконец понял, что значит «Я» в самом своём истоке. Эта простая фраза подводит итог всего существования. С тех пор я пытался вернуть это чувство, но безрезультатно. Мы все едины и связаны через Него. Кто ранит одного из нас, ранит нас всех. Когда мы помогаем другим, мы помогаем себе и Ему.

Я стал более духовным человеком, чем раньше, и стараюсь ежедневно обращаться к Богу посредством медитации. Но я больше не религиозен.

До этого опыта я думал, что Бог — это человек в одежде, сидящий со скипетром на троне в каком-то уголке космоса. Когда увидел Его таким, какой Он есть на самом деле, это дало мне полную ясность. Он просто «есть», как и мы. Мы — не наши тела. Мы духи, одетые в физическое. Мы не умираем, умирают только наши тела.

Теперь я точно знаю, что Бог существует, и что Земля — это не более чем суровая школа, предназначенная для того, чтобы учить нас жизни «тяжёлыми ударами».

Мы все являемся частью Его «Я» и связаны самым тесным образом. К сожалению, мы не можем воспринимать это в наших земных телах, поэтому не в ладах друг с другом. Если бы люди пережили такой же опыт, как я, видели Его, не существовало бы войн, ненависти, голода и прочего.

Всё изменилось

Многое изменилось в моей жизни после случившегося. Кажется, я влияю на электрооборудование. Лампы мерцают в моём присутствии. Иногда я слышу гул электроники, даже когда она выключена. Телевизионные экраны и компьютерные мониторы время от времени отключаются и снова включаются без видимых на то причин.

Я стал менее чувствителен к фармацевтическим препаратам. Лекарства, которые действовали на меня раньше, сейчас не действуют. Интуиция стала гораздо более развитой. Раньше логика управляла моими действиями, теперь я следую внутреннему инстинкту.

Я стал сострадательнее и заботливее. Отношения с людьми улучшились. Животные тоже тянутся ко мне.