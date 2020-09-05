Как чертёнок поселился на плече моего друга

05.09.2020, 8:53, Разное

Эта история была опубликована на американском паранормальном сайте Anomalien.com и была прислана им одним из постоянных читателей.

"В 1984 году я жила недалеко от Порт-Таунсенд, штат Вашингтон, я была не замужем и жила одна на одной половине арендованного дома на два хозяина.

Арендная плата была низкой, у меня не было много долгов, но временами все равно приходилось сложновато, в том числе с едой. Поэтому работа у меня была рядом с домом, чтобы не тратиться на машину, а если бы я хотела поехать в город, надо было сесть на автобус.

Живя там, я вскоре познакомилась с одним мужчиной, назовем его Майкл. Хотя не очень хорошо знала его как человека, он мне нравился и мне было приятно с ним общаться. У него было много проблем со здоровьем, как эмоциональных, так и физических, но он был полон решимости бороться с ними.

Майкл был ветераном Вьетнама. Я не знаю, где он проходил службу и как долго был на войне, но знаю, что он пострадал от "Агента Оранж" (очень токсичный химикат, применяемый армией США для распыления в джунглях Вьетнама), а также от посттравматического стресса. Еще он где-то повредил спину и потому страдал хроническими болями и принимал болеутоляющие.

Майкл мне просто нравился. Когда он приходил в кафе, где я работала, чтобы пообедать или выпить кофе, я чаще всего была счастлива видеть его, присаживалась к нему и беседовала с ним, если у меня был перерыв. Мне было интересно общаться с этим человеком и я пыталась убедить его продолжать работать над восстановлением его здоровья.

Но не всегда я была рада видеть Майкла. И в этом не было конкретно его вины, он никогда не был никем, кроме как очень дружелюбным и приятным со мной. Но иногда он заходил в кафе и я не могла оставаться рядом с ним и потому уходила.

Такое бывало нечасто и иногда мне удавалось сдержать себя и некоторое время беседовать с Майклом, но потом я все равно не выдерживала и говорила "Извини, мне НАДО идти…" и Майкл всегда понимал это мое поведение.

В чем была причина этого? Майкл в этих случаях был не один. На его правом плече, сидя там очень надежно, поджав пальцы ног и плотно прижавшись пальцами рук к воротнику рубашки и волосам, сидел отвратительный пассажир. Я считала его чем-то вроде демона или черта. Иначе и быть не могло.

Когда я рассказываю людям эту историю, первое, что они хотят знать, это как ОНО выглядело. Вы наверняка задались тем же вопросом и поэтому вот вам описание:

Оно было полностью голым, безволосым, размером с чихуахуа и в целом казалось мне ужасной помесью чихуахуа и летучей мыши с некоторыми человеческими характеристиками. У него были огромные уши, длинные узкие глаза, втянутый нос и пожелтевшие очень острые зубы.

Его руки и ноги были очень тонкими с длинными пальцами и был небольшой животик. Он сидел на плече Майкла, цепляясь пальцами, смеялся, болтал или что-то шептал ему на ухо. Я никогда не могла слышать его голос (что наверное и хорошо), я могла лишь видеть его. Видимо лишь Майкл мог слышать его слова.

Майкл никогда не выдавал себя, что знает о присутствии на своем плече этого существа. Он никогда не выглядел испуганным, когда оно забиралось по его спине и садилось ему на плечо, и никогда не выглядел облегченным или более счастливым, когда этого чертёнка не было с ним рядом.

Майкл вел себя так, словно это существо было его неизбежным бременем, привычным и давно ставшим частью его жизни. Он никогда не наклонял голову в его сторону, когда оно говорило или шептало ему в ухо, никогда не смеялся, с ним, когда оно смеялось. Он даже ни разу не посмотрел в его сторону.

Однако Майкл знал, что я вижу ЭТО, когда оно было с ним. Он точно знал, что я в курсе существования этого существа. Однажды я сказала ему "Я хочу чтобы вы знали, когда я внезапно уйду с этой работы, это не из-за вас". И Майкл в ответ кивнул "Я знаю", – сказал он.

У Майкла была женщина по имени Сара. Я познакомилась с ней однажды и она мне тоже очень понравилась. Однажды мы заговорили о Майкле и я вдруг упомянула о его чертенке на плече. К моему ужасу, Сара тоже знала о нем, а потом она рассказала мне его историю.

Когда Майкл был куда моложе, он был членом банды байкеров, а их лидером был убежденный оккультист и сатанист. Он начал проводить разные церемонии и приводил на них Майкла и других членов банды, даже если они категорически не хотели в этом участвовать.

Однажды ночью лидер провел особую церемонию, чтобы вызвать демоном, а когда они пришли, лидер не смог отправить их назад. Тогда демоны накинулись на них и убили нескольких человек, в том числе самого лидера. Майклу внезапно повезло, один из демонов не убил его, но решил "прилепиться " к нему и теперь всегда сопровождал его.

Прошло уже много лет с тех дней и я до сих пор не знаю, почему я могла видеть этого демона, а сам этот демон в свою очередь словно не видел и не признавал никого, кроме самого Майкла, его "хозяина". Он никогда не смотрел в мою сторону, когда смеялся, болтал или шептал Майклу в ухо что-то.

Я не часто рассказываю людям эту историю и каждый раз у меня словно ком в животе скручивается. Всякий раз, когда кто-то говорит, что паранормальные явления и все те странные существа нереальны, я вспоминаю о демоне Майкла".