Пранкеры Вован и Лексус опубликовали «переговоры Берлина и Варшавы» за полчаса до белорусского ТВ

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04.09.2020, 21:23, Разное

Пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров, известные под никнеймами Вован и Лексус, опубликовали запись «переговоров Берлины и Варшава» об отравлении Алексея Навального за полчаса до того, как это сделало белорусское телевидение.

«И как всегда, эксклюзив», – говорится в твите с аудиозаписью.

В двухминутных переговорах пранкеры с нарочитым акцентом на английском языке говорят, что Навальный вовсе не был отравлен, и утверждают, что постановку заказали силы, связанные с американскими элитами для остановки «Северного потока-2». Сам оппозиционер, заверяют они, сейчас отдыхает в Германии, в то время как врачи имитируют его лечение.

«Таким образом нам удалось одурачить глупых русских и весь мир, чтобы воплотить в жизнь наши циничные, злые планы», – говорит «представитель Минобороны ФРГ», сдерживая смех.

По словам Столярова, обмануть белорусских военных было несложно: звонок был осуществлён в приёмную Минобороны, а затем пранкеры притворились, что случайно попали не туда и не заметили этого. В процессе они несколько раз переходили на русский язык, но это тоже никого не смутило.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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