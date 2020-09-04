 

Александра Ревенко, Александр Кузнецов и другие на премьере фильма “Побочный эффект” на “Стрелке”

04.09.2020, 18:40, Разное

Термометры на улице медленно, но верно начинают показывать уменьшение температуры, а световой день неуклонно сокращается — но все это не является препятствием для кинофестиваля в институте “Стрелка”, где на этой неделе и каждый вечер проходят показы под открытым небом. В минувший четверг этот вечер и вовсе перерос в ночь: в 23:00 здесь начался показ нового хорророа режиссера Алексея Казакова “Побочный эффект”. Картину сколь жуткую, столь и красивую пришли посмотреть актеры Александр Кузнецов, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Гладстон Махиб, фотограф Алена Чендлер и другие звездные гости.

Александр Кузнецов

Варвара Шмыкова

Марина ВасильеваАлександра Ревенко и Маша Лимонова

Автор “Побочного эффекта” Алексей Казаков ранее работал над сценарием фильма “Горько!”, но в его режиссерском дебюте куда больше устрашающего, нежели комического. В центре сюжета — супружеская пара, Андрей и Ольга, которые переживают не лучшие времена после нападения грабителей. Желая как можно скорее помочь любимой забыть кошмарный инцидент, Андрей ищет для этого все возможные способы. И в итоге оказывается в квартире в Доме на набережной, где таинственная хозяйка Мара обещает “особое” лекарство от всех бед. Пара переселяется в ее квартиру, и с этого момента их жизнь меняется навсегда.

Филипп Авдеев

Александра РевенкоИгорь Титов

Маша ЛимоноваКоманда фильма “Побочный эффект”

Главные роли в картине сыграли актеры Семен Серзин, Марина Васильева и Александра Ревенко, которые и представили “Побочный эффект” первым зрителям Strelka Film Festival by Okko. В широкий российский прокат картина выйдет этой осенью, 5 ноября. Посмотреть же, какие еще интересные премьеры есть возможность увидеть на пятом кинофестивале на “Стрелке”, можно здесь.

Филипп Авдевв, программный директор фестиваля Strelka Film Festival by Okko Стас Тыркин и Артем ШевченкоГладстон Махиб

Показ фильма “Побочный эффект” на “Стрелке”



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