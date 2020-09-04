Расшифровка разговора, перехваченного белорусской разведкой, между Варшавой и Берлином оказалась распечаткой с форума «Двач»
04.09.2020, 18:35, Разное
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии удалось перехватить разговор, в котором утверждается о фальсификации заявления Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального. Из высокопоставленных источников в силовых структурах Белоруссии стало известно, что разговор был получен в результате технической ошибки и является сообщениями с анонимного форума «Двач».
Источник в разведке Белоруссии пояснил, что в системе радиоперехвата были выставлены старые настройки. Система в течение последних лет по ошибке отслеживала все сообщения с данного форума и докладывала президенту Белоруссии нерелевантные разведданные о политической обстановке в мире. В этот раз компьютер среагировал на слова «Меркель», «Навальный» и «Лугабе» (так автозамена на «Дваче» исправляет фамилию Лукашенко. – прим. ред.). Система проанализировала перехваченный текст и признала данные достоверными. При проверке компьютер ориентировался на IP-адреса, с которых были отправлены сообщения. Согласно анализу данных, один из пользователей форума находился в Берлине, а другой в Варшаве, поэтому ни у кого не возникло сомнений в подлинности сообщения. На данный момент ошибка в работе системы радиоперехвата исправлена и «Двач» внесен в список игнорируемых ресурсов.
Само перехваченное сообщение представляет собой интернет-мем, в основе которого лежит старый телефонный розыгрыш про деньги, но немного измененный пользователями «Двача».
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с отравлением?
— А?
— Как с отравлением-то там?
— Чё с отравлением?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
Далее по тексту следует упоминание Ангелы Меркель, Алексея Навального и Александра Лукашенко.
Анонимный источник в руководстве «Двача» также подтвердил тот факт, что сообщения изначально были опубликованы на форуме и скопированы белорусской спецслужбой.
«Да, подтверждаю», — сказал Нариман «Абу» Намазов, владелец форума «Двач».
Вероятно, этим же объясняется недавняя отставка председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика. ИА «Панорама»продолжит следить за развитием событий.
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