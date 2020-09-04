 

Расшифровка разговора, перехваченного белорусской разведкой, между Варшавой и Берлином оказалась распечаткой с форума «Двач»

04.09.2020, 18:35, Разное

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии удалось перехватить разговор, в котором утверждается о фальсификации заявления Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального. Из высокопоставленных источников в силовых структурах Белоруссии стало известно, что разговор был получен в результате технической ошибки и является сообщениями с анонимного форума «Двач».

Источник в разведке Белоруссии пояснил, что в системе радиоперехвата были выставлены старые настройки. Система в течение последних лет по ошибке отслеживала все сообщения с данного форума и докладывала президенту Белоруссии нерелевантные разведданные о политической обстановке в мире. В этот раз компьютер среагировал на слова «Меркель», «Навальный» и «Лугабе» (так автозамена на «Дваче» исправляет фамилию Лукашенко. – прим. ред.). Система проанализировала перехваченный текст и признала данные достоверными. При проверке компьютер ориентировался на IP-адреса, с которых были отправлены сообщения. Согласно анализу данных, один из пользователей форума находился в Берлине, а другой в Варшаве, поэтому ни у кого не возникло сомнений в подлинности сообщения. На данный момент ошибка в работе системы радиоперехвата исправлена и «Двач» внесен в список игнорируемых ресурсов.

Само перехваченное сообщение представляет собой интернет-мем, в основе которого лежит старый телефонный розыгрыш про деньги, но немного измененный пользователями «Двача».

— Да?

— Алё!

— Да да?

— Ну как там с отравлением?

— А?

— Как с отравлением-то там?

— Чё с отравлением?

— Чё?

— Куда ты звонишь?

— Тебе звоню.

Далее по тексту следует упоминание Ангелы Меркель, Алексея Навального и Александра Лукашенко.

Анонимный источник в руководстве «Двача» также подтвердил тот факт, что сообщения изначально были опубликованы на форуме и скопированы белорусской спецслужбой.
«Да, подтверждаю», — сказал Нариман «Абу» Намазов, владелец форума «Двач».

Вероятно, этим же объясняется недавняя отставка председателя КГБ Белоруссии Валерия Вакульчика. ИА «Панорама»продолжит следить за развитием событий.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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