Представители Бритни Спирс впервые прокомментировали движение “Освободите Бритни”: “Это совсем не теория заговора”

04.09.2020, 14:38, Разное

Не так давно стало известно, что адвокаты Бритни Спирс, которые боролись за внесение изменений в условия опеки, установленной над ней еще 12 лет назад, – потерпели поражение в суде. Издание The Mirror сообщило, что на закрытом от СМИ заседании суд в присутствии родителей певицы и ее адвокатов постановил, что Джеймс Спирс продолжит быть опекуном дочери до 1 февраля 2021 года.

Вопрос о контроле над Бритни Спирс встал особенно остро этим летом, когда под хэштегом “Освободите Бритни” в интернете начали появляться сообщения поклонников Спирс о том, что певица находится в полной власти своего отца, который долгие годы является ее опекуном, и не может даже сходить за кофе или выйти на улицу без его разрешения. Правда это или нет, до недавнего времени не было известно, но пока что именно Джеймс Спирс принимает ключевые решения в жизни Бритни. Однако, судя по всему, певица не намерена больше терпеть это. В понедельник ее адвокаты подали в суд Лос-Анджелеса прошение о том, чтобы обнародовать ранее неизвестные детали дела об опеке, которые Джеймс Спирс активно пытается скрыть. Таким образом представители певицы хотят придать этой ситуации еще большую огласку. Информацию об этом сообщил американский портал TMZ.

Бритни Спирс с сестрой Джейми, матерью Линн, отцом Джеймсом (крайний справа) и братом Брайном, нулевые годыВ заявлении говорится, что в деле нет никаких деталей, которые могли бы касаться детей певицы, а также медицинских данных кого-либо из участников — а значит, эту информацию можно и не хранить в секрете. “Бритни активно протестует против того, чтобы сделать эту историю семейным секретом, чего ее отец всегда добивался”, — сообщает суду в бумагах адвокат Спирс Сэмюэл Д. Ингам IIII. Также он говорит следующее:

Бритни приветствует и очень рада помощи и поддержке ее поклонников… Все происходящее совсем не теория заговора или “шутка”, как говорил об этом прессе Джеймс Спирс — скорее это результат агрессивного использования Джеймсом своих прав и его попыток скрыть важную информацию от публики…С тех самых пор как он получил от суда право управлять делами Бритни, он также должен был раскрыть детали того, как именно он пользуется предоставленной ему властью. Прозрачность всех деталей — ключевой момент этого дела…. Весь мир следит за развитием этих событий, и это отнюдь не преувеличение.

Слушание уже по этому прецеденту на данный момент назначено на 10 ноября. Также издание People сообщило, что Бритни запрашивает возможность самой назначить себе опекуна и на данный момент видит идеальным исполнителем этой задачи фирму Bessemer Trust Company of California, N.A. По предложению представителей певицы, сотрудники этой компании могли бы заниматься финансовыми вопросами состояния Бритни. Это решение уже подержала ее мать Линн Спирс.

Бритни Спирс

Напомним, что ранее также сообщалось, что сестра Бритни Джейми намерена защитить траст певицы от притязаний ее отца и также активно вовлечена в “операцию” по освобождению Бритни,