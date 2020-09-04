Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли беременна

04.09.2020, 13:17, Разное

Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая в сериале “Великолепный век” роль Хюррем Султан, готовится стать мамой во второй раз. Об этом она сообщила лично, отметив, что ребенок должен появиться на свет в январе 2021 года.

Беременная Мерьем Узерли

Малышу уже 5 месяцев, он должен появиться на свет в январе. У нас будет девочка. Лара уже давно мечтала о брате или сестре,

– рассказала Мерьем в интервью турецкому изданию Sabah, не уточнив, кто является отцом ее будущего ребенка. Ряд СМИ уверен, что он американец, который проживает в Берлине. Что касается Лары, это дочь Узерли от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона, Мерьем разорвала контракт с продюсерами сериала, уехав на родину в Германию. Поклонники писали создателям “Великолепного века” гневные и слезные письма, просили вернуть “их любимую Хюррем”, но все было тщетно. В официальном заявлении кинокомпании говорилось, что актриса отказалась от съемок из-за физического недомогания и нервного срыва. Позже выяснилось, что Мерьем ждет первенца. Счастье любимицы публики омрачилось тем, что жених и отец ее будущего ребенка бросил Мерьем на 4-м месяце беременности. К тому времени роль Хюррем отдали другой актрисе, частично изменив ход сюжета. В феврале 2014 года Мерьем родила дочь, которую назвала Ларой.

Мерьем Узерли с дочерью Ларой

Лара – мой самый большой подарок. Иногда жизнь преподносит нам трудности. На самом деле, именно в такие моменты понимаешь, кто ты и насколько ты силен. Лару родила я, но в то же время она возродила меня. Спустя месяцы актриса вновь переехала в Турцию, чтобы продолжить успешную кинокарьеру и вернуться к зрителям.

Мерьем Узерли с дочерью Ларой