Дефиле без Роналду: Джорджина Родригес сменила три образа за день на Венецианском кинофестивале

04.09.2020, 12:00, Разное

В числе гостей Венецианского кинофестиваля – яркое прибавление. Пусть невеста Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, не имеет отношения к миру кино, но она совершенно точно умеет привлекать к себе внимание. Например, впервые фотографы застали модель на фотоколле, где она появилась в кружевном топе, подчеркивающим эффектное декольте, и белоснежном костюме Ermanno Scervino. Дополняли образ драгоценности Pasquale Bruni – колье и массивные кольца.

Джорджина Родригес в Венеции Джорджина Родригес

Вечером Джорджина сменила “лук”, выйдя на красную дорожку перед премьерой фильма Педро Альмодовара “Человеческий голос” в атласном платье-бюстье Pronovias, которое идеально сидело по фигуре, подчеркнув грудь, талию, а также благодаря разрезу на подоле позволяло демонстрировать ноги. Бренд драгоценностей остался прежним – Родригес остановила выбор на Pasquale Bruni. После премьеры Джорджина также не отправилась отдыхать, а переоделась и продолжила программу. На этот раз она предстала перед фотографами в отеле Excelsior в черном мерцающем платье Lia Stublla.

Джорджина Родригес Джорджина Родригес

Напомним, что ранее Джорджина спровоцировала слухи о скорой свадьбе с Криштиану: они опубликовали совместное фото, которое футболист подписал “Моя любовь”, а модель – коротким, но емким “Да”, а после – продемонстрировала в сториз другие снимки с их романтического вечера, при этом оставляя в расфокусе руку с новым крупным кольцом на пальце. Комментаторы постов пары и сейчас перемежают смайлы в виде сердечек с плачущими рожицами и вопросами “что это значит? “Да” в ответ на что?”. Но сами герои хранят гордое молчание и пока лишь провоцируют слухи о долгожданной помолвке.

О подобном и вполне логичном продолжении их романа поклонники Криштиану говорят уже давно. Отношения игрока “Ювентуса” и в прошлом продавщицы из бутика Gucci длятся вот уже 4 года. Они познакомились в 2016 году, как раз в том самом магазине, где работала Джорджина. Следующая встреча случилась на закрытой вечеринке, где Родригес работала уже моделью. А в 2017 году на свет появилась их дочь Алана Мартина. Для Джорджины этот ребенок стал первым. Роналду же также воспитывает троих детей: 10-летнего Криштиану-младшего от прошлых отношений и 3-летних близнецов Еву и Матео от суррогатной матери. В прошлом Джорджина, отвечая на вопросы журналистов о том, мечтает ли она о свадьбе, заявила, что кольцо на пальце не является для нее главным приоритетом. При этом в подписях в своем блоге она неоднократно называла Криштиану мужем.