Съемки “Бэтмена” приостановлены: Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

04.09.2020, 10:44, Разное

В мае Роберт Паттинсон появился на обложке GQ и рассказал репортеру издания, что пандемия COVID-19 застала его в Лондоне, где он живет на съемной квартире со своей девушкой Сьюки Уотерхаус. Кто мы мог подумать, что вирус найдет актера, когда тот приступит к таким долгожданным для себя – да и для всех поклонников франшизы – съемкам в фильме “Бэтмен”. Как сообщает Vanity Fair, Паттинсон сдал тест на ковид, и он оказался положительным.

Стоит отметить, что это уже не первый случай приостановки съемок. Стартовали они в феврале 2020 года, но были приостановлены в марте из-за коронавируса. Возобновились в сентябре, но вскоре Warner Bros. Pictures заявила о паузе в съемках, поскольку “один из членов команды находится в изоляции из-за COVID-19 “. Позднее выяснилось, что это именно Паттинсон, исполнитель главной роли.

Роберт Паттинсон в фильме “Бэтмен”

Напомним, о том, что Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена, стало известно летом прошлого года. Кинокомпания Warner Bros. выбирала между ним и Николасом Холтом (“Толкин”, “Равные”, “Безумный Макс: дорога ярости”), но все-таки предпочла Паттинсона. Ранее эту роль исполняли актеры Майкл Китон, Кристиан Бейл и Бен Аффлек. Выход картины пока запланирован на 25 июня 2021 года. Планируется, что это будет первый фильм из трилогии с участием актера. Режиссером ленты стал Мэтт Ривз – на его счету есть такие фильмы, как “Фелисити”, “Монстро” и два фильма из серии “Планета обезьян”.

Примечательно, что и до и во время съемок “Бэтмена” Роберт Паттинсон называл себя самым неспортивным парнем в Голливуде и даже хотел уговорить продюсеров картины сделать своего героя менее физически активным (как видно по экшен-сценам в трейлере, ему это не удалось). Впрочем, в какой-то момент актер все же приступил к подготовке: папарацци то и дело фотографировали Паттинсона во время пробежек, а позже в сети появился примерный план его тренировок и диеты.