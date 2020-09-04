История снимка с безголовым призраком у дилижанса

04.09.2020, 10:24, Разное

Оригинал этой исторической фотографии найти сейчас можно лишь в очень плохом качестве, поэтому куда более известна картина художницы Лоры. П., нарисованная по ее мотивам.

Автор оригинального снимка коммерческий фотограф Джеймс Кидд в 1990-х года приехал в туристический городок Тумстоун, штат Аризона, чтобы сделать атмосферные фото сохраненных старых построек и дилижансов.

Тумстоун считается национальным памятником и в нем тщательно сохранена обстановка Дикого Запада. Когда то это был оживленный город, населенный в период "Серебряной лихорадки" тысячами старателей, а теперь это аттракцион для туристов.

При проявке на одном фото Кидд внезапно обнаружил то, чего не заметил во время фотографирования – фигуру человека, стоящего рядом со старым дилижансом. Причем головы у этого человека не было.

Фигура не была случайной помаркой или сбоем камеры, отчетливо различались брюки, пальто и ботинки. После Кидд показывал фото и негативы разным экспертам и ни один из них не нашел признаков подделки.

Когда в 1994 году Кидд устроил выставку своих фото в галерее Тумстоуна, выставку посетила художница Лора П. из Сьерра-Виста, Аризона. На нее такое сильное впечатление оказал снимок с безголовым призраком, что едва она вернулась домой, как тут же нарисовала его точную копию в виде картины.

По словам Лоры, она ощущала настойчивое желание сделать это, практически сверхъестественное желание. И тут же вокруг этой картины стали происходить загадочные вещи. Сама она уверяла, что не верит в призраков и мистику, но тем ни менее она видела именно то, что видела.

Все началось когда Лора принесла картину в рабочий офис, чтобы там ее оценили, но уже через три дня оттуда позвонили и попросили женщину забрать картину обратно. Дело в том, что сотрудники офиса, приходя каждый день на работу, стали замечать, что картина все время криво висит на стене, куда ее повесили.

Картину каждый раз поправляли, но вскоре она снова кривилась, незаметно для окружающих.

Одновременно за эти три дня все деловые переговоры за тем столом, над которым висела картина, оказались неудачными. А когда стали еще и загадочным образом пропадать важные документы со стола, работники наконец заподозрили что-то нечистое и связали это с картиной, на которой нарисован призрак. Лора забрала картину обратно домой.

В 1995 году Лора и ее муж переехали в штат Теннесси и взяли картину с собой. Но странные явления продолжились и в новом доме. Тут же во время дождей начала протекать крыша гаража и кровельщики три раза искали и так и не нашли место утечки.

Внезапно муж Лоры понял, что причина этого в том, что картина с призраком стояла прислоненная к стенке, разделяющей гостиную и гараж. Он убрал картину в другое место и утечки тут же прекратились сами собой.

Однажды вечером Лора готовила ужин. Она взяла солонку и перечницу и поставила их с тарелками на барную стойку на их кухне, а потом пошла в гостиную. чтобы сказать мужу, что ужин готов. Когда она вернулась через несколько секунд, то обнаружила, что вся стойка и пол кухни засыпаны солью, при этом солонка стояла там же у тарелки, где она ее оставила. Только теперь солонка была полностью пустая.

Детей у них не было, домашних животных тоже.

Потом сломались тяжелые ворота гаража, словно некая сила вырвала их из креплений. Механизм открытия ворот гаража оказался полностью исправен.

Однажды Лора и ее муж работали во дворе, а потом пошли в гараж отдохнуть. Муж Лоры принес напитки в толстых стаканах со льдом, они выпили их и потом муж Лоры еще раз наполнил эти стаканы. И тут едва Лора допила напиток во второй раз и поставила стакан на стол, она увидела, что от стакана сверху отколот большой кусок стекла.

Она не видела сам момент откалывания куска и даже подумала на мужа, что он повредил стакан, но тот клялся, что стаканы были полностью целыми и пока он ходил с ними. то они не падали и не ударялись. И потом Лора и ее муж все обыскали, но так и не нашли нигде большой кусок стекла отколотый от стакана. Он исчез.

Потом стали происходить странные вещи с теми людьми, которые брали домой коллекцию фотографий картин Лоры. Они видели темные смутные фигуры в своем доме и это их очень сильно пугало. Фигуры пропадали когда они возвращали все фото Лоре.

В настоящее время эта картина до сих пор висит в доме Лоры, она не хочет от нее избавляться и говорит, что призрак сейчас уже не докучает им.