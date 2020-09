Как шведский пчеловод встретил пришельцев и разбогател

04.09.2020

Встречи с НЛО и их экипажами происходят регулярно по всему миру и в самых разных формах. История начинается поздно вечером 18 мая 1946 года, когда 28-летний хоккеист и пчеловод Гёста Карлссон шел по лесу Кроноскоген (Швеция), возвращаясь с пляжа Скелдервикен, куда он ходил наблюдать за птицами.

Мужчина шел через темный мирный лес, прислушиваясь к стрекотанию сверчков, когда вдруг заметил полосы яркого света неподалеку за деревьями, когда взошел на небольшой холм.

Это показалось ему очень странным, так как он не ожидал увидеть в этих дебрях других людей в столь позднее время, поэтому он пошел в ту сторону и вскоре вышел на поляну. В центре поляны стоял ярко освещенный дискообразный объект, который поначалу показался шведу … каруселью.

Он ведь до того еще никогда не видел НЛО, да и в те годы даже самого термина "летающая тарелка" еще не придумали и в сми еще не публиковались истории про странные летающие объекты. Прошло меньше года с момента окончания Второй Мировой войны и единственными известными летающими аппаратами тогда считались самолеты и дирижабли, а вертолеты только-только разрабатывались.

Годами позже Карлссон так описал увиденный объект шведскому уфологу Класу Свану:

"Он был формой похож на диск и стоял на двух телескопических опорах. В нижней части находился опускаемый люк с трапом, как на кораблях, на высоте полутора метров. Я видел как из кабины исходит свет и попытался заглянуть туда, но обзор был слишком узкий и я видел лишь свет.

В верхней части объекта была овальная кабина диаметром около восьми метров, на ней были овальные окна с интервалом в 1 метр и примерно 30 см в высоту. Пока я смотрел на это сооружение, я думал, что кто-то попытался надо мной пошутить, но потом я подумал, что может быть этот объект построили немецкие летчики и на нем они пытались бежать из лагеря для военнопленных. Но в глубине души я верил, что тут что-то другое.

Сверху на кабине было что-то толстое вроде перископа высотой метра четыре. На нем был тот источник яркого фиолетового света, который и привлек мое внимание. Свет по странной кривой траектории мягко обволакивал весь объект и слегка пульсировал, как вода в фонтане.

В воздухе сильно пахло озоном. На корпусе нигде не было видно никаких стыков или заклепок, кабина и корпус были словно созданы как единое целое".

Пораженный швед некоторое время стоял и рассматривал этот объект, а потом заметил рядом человекоподобную фигуру. Незнакомец был одет в белый облегающий костюм без застежек с черными ботинками и ремнем, а на его шее висело нечто вроде фотоапапарата. Потом внезапно оказалось, что рядом с этим диском на поляне множество человекообразных фигур мужчин и женщин. Все они были со светлыми волосами и были похожи на типичных шведов или норвежцев.

"Я увидел возле окон корабля трех мужчин, они были заняты какой-то работой внутри. Потом передо мной возникли три девушки, все одинаково одетые в цельные белые костюмы с одинаковыми ботинками и поясами. У каждой на шее был видел откинутый прозрачный капюшон.

Странно было видеть как все они смотрели на меня, словно я был непрошенным гостем. Я ощущал себя как дикое животное в кругу света, такую технику используют охотники на сафари в Африке. Потом по лестнице из корабля спустилась темноволосая девушка. В руке у нее была сумка, а потом она стала раздавать всем другим мужчинам и женщинам чашки. Они стали бросать всю работу и стали пить из этих чашек.

Когда я хотел приблизиться к ним, один из мужчин, который кажется выполнял функцию охранника, мне преградил путь, подняв руку как знак "Стоп". Все вокруг смотрели на меня с серьезными лицами. Потом я шагнул назад и все снова занялись своей работой и на меня никто не смотрел. Я ощущал себя немного подавленным".

Потом Карлссон решил, что провел тут уже достаточно времени и пошел прочь от поляны. Когда он шел по лесу, у него создалось впечатление, что он видел большую галлюцинацию. Он снова вернулся на пляж, откуда пришел, немного посидел на берегу, а потом увидел со стороны холма яркий красный свет:

"Сначала я думал, что это Луна взошла, но потом понял, что это не так. Медленно и величественно тяжелый объект поднимался вверх и теперь я ясно видел, что это летающий корабль. Он издавал звук как из мотора пылесоса. Все выше и выше поднимался он в венце красного света, а на высоте 400-500 метров замедлился и начал покачиваться.

Я заметил, что его большая антенна-перископ убрана и что посадочные опоры тоже убраны. Было туманно, но я все хорошо видел. Потом диск наклонился, красный свет стал более ярким и потом начал сильно пульсировать-мигать, превращаясь в фиолетовый свет. Трижды он повторил эту очередность, а потом исчез в небе над Энгельхольмом. Я остался в дюнах на берегу, потрясенный увиденным".

Карлссон после этого вернулся домой, а едва рассвело, снова пошел в лес на ту же поляну. Он нашел там сильно примятую и жженую траву с отпечатками от опор, а еще две кружки из которых пил экипаж корабля. В них еще оставалась ароматная желтоватая жидкость. Также он нашел золотое кольцо и прозрачный хрустальный стержень с выгравированными на нем символами, очень похожими на скандинавские руны.

В последующие годы он неоднократно показывал эти предметы другим людям, но никому не позволял рассмотреть их вблизи и никогда не отдавал их для проведения каких-либо анализов. Он также заявлял, что возвращался на эту поляну с прибором, измеряющим радиацию, и там сильно "фонило".

В 1970-х на поляне Карлссоном был поставлен своеобразный памятник тому самому НЛО, который он видел. Это случилось после того как в 1971 году он рассказал свою историю журналистам и она появилась в шведских газетах. Памятник этот стоит тут и поныне. Он изображает диск на опорах с большой антенной сверху.

Но на этом история Карлссона не заканчивается, она лишь становится более любопытной. В 1970-х годах Гёста Карлссон внезапно стал директором богатых фармацевтических компаний Cernelle и Allergon и, как он сам заявлял, лекарства в них создавались на основе того инопланетного целительного напитка, который Карлссон нашел в оставленных пришельцами чашках.

Якобы эти лекарства замедляли старение и поэтому все увиденные им инопланетяне выглядели очень молодыми. Карлссон также заявлял, что пришельцы якобы решили все свои жизненные проблемы, превратили свою планету в Рай и живут в среднем от 400 до 600 лет. Откуда у него взялись эти сведения, не известно.

В 1990-х Карлссон тесно общался с уфологом Класом Сваном и в 1995 году вышла его книга под названием "Встреча на поляне" (The Meeting in the Glade). При этом, хотя Карлссон и Сван тесно подружились и много общались, уфолог не мог не заметить, что в истории Карлссона есть много непонятных моментов, словно очевидец намеренно скрыл что-то или исказил.

Так, он никогда нормально не показывал Свану и его команде свои артефакты, лишь мельком и не давая в руки. Он также не разрешил Свану копаться в его личном архиве, смотреть медицинскую карту и прочие детали. Когда Карлссон состарился и поселился в доме престарелых, все его архивы и артефакты из его дома были тут же перевезены в другой доме.

В 2003 году Карлссон скончался от инсульта и унес с собой в могилу все свои секреты. И до сих пор не найдены его документы с артефактами.