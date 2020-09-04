 

«Да, я вижу мир иначе, чем вы!»

04.09.2020, 10:06, Разное

После германского «новичкового» артобстрела нашего суверенитета тяжелыми калибрами (лаборатория бундесвера), начальством ответно была поднята из окопов родная медицина, которая, встав во весь рост, с криками «ура!» пошла в контратаку.

«За Родину! За Путина!», «За Северный поток-2»!

В первой волне шел отряд НИИ скорой помощи имени Склифосовского из города-героя Москвы. «Отравляющих веществ в Навальном не найдено», – кричали надписи на знаменах. По немцам били из захваченного в странах НАТО масс-спектрометра американской фирмы Agilent Technologies, который ничего не обнаружил.

Но этого оказалось недостаточно. Немцы держались крепко. Не реагировали.

Тогда из тыла подтянули подмогу – второй волной были брошены в атаку медицинские бойцы из города трудовой доблести Омска. Оказывается, в больнице, куда попал Навальный, «исследование на наличие в организме пациента сильнодействующих веществ было … первой задачей. Ответ был получен буквально через несколько минут». Отравления не было. «Несколько минут» – и готово. Это тупые немцы сутками с диагнозом возились.

Вроде и после второго штурма германцы позиций не оставили.

Но это и неважно. Главное – пошуметь. Когда поймали за руку, нужно замусорить пространство, посеять сомнения, показать видимость спора. У вас факты?! А у нас «альтернативные факты»! Свои! Пропахшие родным домом и омским больничным сортиром!

«Да, я не реалист! Да, я вижу мир иначе, чем вы! Ну что из того?!»

СерпомПо



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