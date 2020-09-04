Свинья, в мозг которой Илон Маск вживил чип, подготовила диссертацию по геополитике

04.09.2020, 8:38, Разное

Специалисты компании Neuralink, основанной Илоном Маском, продолжают наблюдения за свиньёй с вживлённым в мозг электронным чипом. Успехи животного несомненны – свинья уже закончила диссертацию на соискание степени доктора философии (PhD).

В ходе экспериментов Neuralink чипы внедрили в мозг трёх свиней. На двух из них проверяли безопасность операции. На третьей свинье исследуется влияние устройства на мышление. Учёные полагали, что у свиньи существенно повысится обучаемость и способности к дрессировке. Однако они и не думали, что эффект будет столь мощным.

Через месяц после вживления чипа свинья научилась ассоциировать буквы на экране компьютера с образами. Затем она освоила обратный процесс – превращение образа в текст. Для этого пришлось создать оптическую клавиатуру, выбор «клавиш» которой осуществляется направлением взгляда — печатать копытами пока невозможно.

Через три месяца, проанализировав собранную в интернете информацию, свинья успешно сдала экзамены на степень бакалавра в Университете Беркли. Научным руководителем её докторской диссертации стал известный левый экономист и специалист по неравенству Эммануэль Саэс. Диссертация уже одобрена учёным советом Беркли и готова к защите.

В своей работе свинья анализирует геополитические ошибки правительства США за последние двести лет. В частности, она резко критикует присоединение Техаса в 1845 году и усиление сегрегации в северных штатах в 2020-м. Социальные реформы Барака Обамы, напротив, она считает весьма успешными. Главными проблемами Америки в диссертации названы социальное неравенство и избыточное финансирование полиции.

Главная задача Neuralink сейчас – дать свинье имя. До сих пор её называли просто «Свинья номер три». Однако, по правилам Беркли, соискатель докторской степени должен иметь имя и фамилию. Как только их выберут, защита диссертации состоится.