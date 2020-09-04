Дьявол из Нью-Джерси

04.09.2020, 6:36, Разное

«Дьявол из Нью-Джерси» – согласно Википедии «мифологическое существо, якобы живущее в лесистой местности на юге штата Нью-Джерси». Мифологическое? Ну-ну.

Местная достопримечательность

В штате Нью-Джерси о «Дьяволе из Джерси» не слышал только глухой. Вам расскажут страшную легенду, как у мамаши Лидс родился нежеланный 13-й ребенок, сразу после рождения превратившийся в крылатое мерзкое существо, сожравшее братьев с сестрами и вылетевшее в печную трубу. Покажут развалины дома семьи Лидс в сосновом лесу, где в 1735 году родился Дьявол, и реку, на дне которой он живет.

Впрочем, существуют еще с десяток версий происхождения Дьявола и два десятка мест его обитания. «Дьявол из Джерси» стал не просто персонажем местного фольклора, а местным брендом. Но не бывает дыма без огня.

Первые встречи

Еще местные индейцы называли эти земли «землей дракона» и «землей злых духов». Белые появились здесь в 1609 году и окрестили местность Сосновой пустошью. Почва здесь была неплодородной, занятая лесами и болотами, поэтому переселенцы здесь надолго не задерживались. В конце XVII века в Сосновой пустоши нашли залежи железной руды, пришли люди и столкнулись с дьяволом лицом к лицу.

Очень скоро обитатели Сосновой пустоши взяли себе за правило с наступлением темноты не покидать свои дома, чтобы не встретиться с мерзким монстром. Немногие видевшие описывали его как полутораметровое прямоходящее существо с головой лошади, перепончатыми крыльями и хвостом, с телом, покрытым пухом, копытами на ногах и способное летать.

В 1740 году жители обратились к священнику с просьбой изгнать чудовище. Обряд был проведен, но Дьявол оказался сильнее представителя церкви и продолжал наводить на людей ужас.

В 1800 году его видели во время проведения тренировочных пушечных стрельб в Сосновой пустоши. В летящее существо выстрелили несколько раз и вроде даже попали, но что Дьяволу пули и ядра? В 1840 Дьявол напал на стадо овец, которое гнали домой пастухи. В 1845 он перерезал несколько сот овец и цыплят, разорив несколько фермеров. В 1877-1880 Дьявол несколько раз навещал Бруклин, кружа над Кони-Айлендом. А в 1909 монстр в течение недели буквально терроризировал несколько джерсийских городков.

Шоу 1909 года

16 января Дьявол пролетел над Вудбери, вызвав панику среди жителей. 17-го он был в Бристоле – Джон Макоуэн увидел его, стоящего на берегу канала. Спустя час отвратительную тварь видел полицейский, вечером он попался на глаза почтмейстеру. По описанию последнего монстр испускал свечение, голову на длинной шее венчали бараньи рога. На следующий день Дьявол был в Глочестере, где в течение 10 минут на глазах Нельса Эванса и его жены танцевал на крыше ихнего сарая.

В тот же день Дьявола видел путевой обходчик: монстр запутался в проводах электросети. Вызвав короткое замыкание, зверь порвал путы и улетел. Позже монстр атаковал идущий трамвай. Женщины визжали, имевшие оружие мужчины открыли пальбу. Полюбовавшись вызванным переполохом, Дьявол полетел дальше.

В городке Кемден существо, описываемое как «летающий крокодил» приземлилось прямо перед местным баром, чтобы утолить жажду из лошадиной поилки. Затем, перелетев через забор, напало на собаку миссис Сорбински. Храбрая женщина метлой отбила домашнего любимца. Обиженный «крокодил» устроился на крыше соседнего здания.

Около сотни человек столпились вокруг дома, полицейские открыли огонь, намереваясь подстрелить чудовище, но то не обращало на пальбу никакого внимания. В Вест-Коллинвуде Дьявол появился у пожарной части, бравые пожарники открыли гидранты и струями воды отогнали гостя.

Люди боялись покидать свои дома даже днем. Закрылись школы, магазины фабрики. Улицы городков Нью-Джерси стали пустыми. В течение недели Дьявол облетел 6 городов, его видели более 1.000 людей, среди которых были бизнесмены, полицейские, представители городских властей. Наведя грандиозный шорох, Дьявол пропал на несколько лет.

Шоу продолжается

В декабре 1925 года фермер из Гринвича подстрелил животное, воровавшее у него кур. Почти 100 человек видели труп, но никто не смог определить, что это за зверь. В 1927 году крылатое существо приземлилось на крышу такси, водитель которого решил остановиться в лесу (скажем «покурить»). Ополоумевший водитель рванул с места. Никогда еще он не ездил так быстро.

В 1951 году городок Гиббстаун пережил двухнедельный переполох, аналогичный «шоу 1909 года». Чудовище периодически видели вблизи города. Женщины держали детей под замком, мужчины бродили по окрестным лесам и палили во все, что движется. Дьявола видели в 1957 году, в 1960, 1991, 1993, 2007, 2008.

Последняя встреча

В 2009 году ехавший ночью шведский турист увидел в свете фар оленя и резко нажал на тормоз. По словам заикающегося шведа «олень» расправил крылья и взлетел. Вы не в курсе, олени, что, правда, летают?