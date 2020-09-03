С московской фондовой биржи выгнали бездомных, которые пришли вложиться в акции Xiaomi

03.09.2020, 18:45, Разное

Охранники фондовой биржи в Москве выгнали из здания троих мужчин из-за резкого запаха и неопрятного вида. Как оказалось позже, это были местные бездомные, которые хотели заказать брокерскую услугу на акции китайского производителя электроники Xiaomi.

Мужчины уже заявили, что подадут жалобу в полицию на биржу за нарушение потребительских прав, а также иск в суд за упущенную выгоду от покупки акций.

«Неслыханная наглость со стороны биржевиков, после вчерашнего анонса бюджетного телефона по цене мешка с картошкой мы пришли вложить деньги в уважаемую нами компанию, а нас просто взяли и выгнали. Сегодня уже акции поднялись, а мы у разбитого корыта», — возмутился бомж Афанасий.

Московская биржа принесла официальные извинения мужчинам и заявила, что будет бесплатно раздавать дезодоранты на входе для всех акционеров Xiaomi.