 

С московской фондовой биржи выгнали бездомных, которые пришли вложиться в акции Xiaomi

03.09.2020, 18:45, Разное

Охранники фондовой биржи в Москве выгнали из здания троих мужчин из-за резкого запаха и неопрятного вида. Как оказалось позже, это были местные бездомные, которые хотели заказать брокерскую услугу на акции китайского производителя электроники Xiaomi.

Мужчины уже заявили, что подадут жалобу в полицию на биржу за нарушение потребительских прав, а также иск в суд за упущенную выгоду от покупки акций.

«Неслыханная наглость со стороны биржевиков, после вчерашнего анонса бюджетного телефона по цене мешка с картошкой мы пришли вложить деньги в уважаемую нами компанию, а нас просто взяли и выгнали. Сегодня уже акции поднялись, а мы у разбитого корыта», — возмутился бомж Афанасий.

Московская биржа принесла официальные извинения мужчинам и заявила, что будет бесплатно раздавать дезодоранты на входе для всех акционеров Xiaomi.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / В Подмосковье строители сбросили с 12 этажа мешок с мусором и сломали женщине ребра

31.07 / Мнение: “Чрезмерное злорадство”.

04.07 / Мнение: Синдром мистера Икс

15.08 / Военным разрешили использовать незаконные постройки россиян в качестве целей для стрельб

01.09 / Скандалы: Госкомпании утонули в долгах и убытках

11.08 / Ученые: Древние гигантские крокодилы могли нападать на динозавров

04.08 / Диетологи назвали идеальное блюдо на завтрак для похудения

25.06 / В Московской области открывают торговые центры и музеи

29.06 / В аварии на МКАД погибли люди

07.07 / Мнение: Тяжкие телесные повреждения, дроны-почтальоны и слово «чёрный» с большой буквы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска