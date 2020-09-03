Агата Муцениеце, Тина Канделаки и другие гости премии Glamour Influencers Awards 2020

03.09.2020, 18:04, Разное

Вчера в ресторане О2 Lounge состоялась церемония вручения премии Glamour Influencers Awards 2020, которую посетили Тина Канделаки, Агата Муцениеце, Елена Летучая, Влад Лисовец, Надежда Сысоева, Елена Крыгина, Дина Немцова, Владимир Маркони, Виктория Короткова, Дарья Клюкина, Илья Бачурин и другие.

Агата Муцениеце Елена Крыгина и Тина Канделаки Надежда Сысоева Елена Летучая Тата Бондарчук

Главный редактор Glamour Иляна Эрднеева назвала имена победителей в 14 номинациях. Среди них были представлены три новые номинации, две из которых помогли читателям пережить самоизоляцию и оставаться в хорошем настроении – #glam_событиенакарантине и #glam_сериалнакарантине. Весь вечер гости без остановки снимали контент для своих социальных сетей под треки DJ Ефима Гинзбурга. Впервые у читателей Glamour была возможность в один день следить в соцсетях за вручением наград в реальном времени, а также посмотреть церемонию в видеоформате в “Яндекс.Эфире”.

Иляна Эрднеева Дина Немцова Влад Лисовец Даня Милохин Владимир Маркони с женой

Полный список победителей премии:

#glam_мама – Валерия Чекалина

#glam_журналистика – Ирина Шихман

#glam_подкаст – Катя Кронгауз

#glam_probeauty – Ира Блан

#glam_proюмор – Антон Лапенко

#glam_profashion – Марианна Елисеева

#glam_promusic – Клава Кока

#glam_звездаonline – Екатерина Варнава

#glam_ликбез – “Подруги”

#glam_tiktok – Настя Поварешка

#glam_событиенакарантине – Концерт Little Big

#glam_сериалнакарантине – Комедийный проект “Чума!”

#glam_эфир – Тина Канделаки

#glam_прорыв – Дарья Мокшина

Дарья Клюкина Виктория Короткова Ведущие шоу “Подруги” Катя Адушкина Ира Блан Марианна Елисеева Дарья Мокшина Лина Дембикова