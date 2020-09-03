Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми готовятся к переезду

03.09.2020, 16:40, Разное

С начала пандемии коронавируса герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми – 6-летним Джорджем, 5-летней Шарлоттой и 2-летним Луи – наслаждаются пребыванием в своем загородном поместье Анмер-холл. Но сейчас семье предстоит собирать чемоданы, поскольку в их планах – вернуться в Кенсингтонский дворец в Лондоне. Связано это, в основном, с началом учебы Джорджа и Шарлотты в Thomas’s Battersea – в школу наследники престола должны выйти уже на следующей неделе.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Ранее сообщалось, что Джордж и Шарлотта продолжат домашнее обучение, так как у них уже выработался отличный режим, который Кэтрин и Уильяму не хотелось нарушать. Кроме того, в школу Thomas’s Battersea изначально планировали пригласить только учеников первого и шестого года обучения, а Джордж проходит обучение во втором классе, в то время как Шарлотта – в первом. Тогда детей пришлось бы разделить.

Если герцог и герцогиня Кембриджские возвращаются в Кенсингтонский дворец, то королева Елизавета не торопится в Букингемский. Вместо этого по окончании летних каникул Ее Величество переедет в Виндзорский замок, где, начиная с марта, она провела весь карантин, связанный с пандемией коронавируса. Сообщается, что Виндзор отныне станет постоянной резиденцией Елизаветы II, а в Лондон она будет выезжать только для выполнения обязательств и проведения важных приемов и встреч, и то, когда это станет безопасным.

Принц Уильям с детьми