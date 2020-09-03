 

Под Костромой горят уникальные рябиновые леса

03.09.2020, 13:35, Разное

Как сообщает МЧС России, пожар в уникальном рябиновом лесу под Костромой не удаётся потушить, несмотря на использование спецавиации.

Причиной возгорания стали костры, которые местные жители ежегодно жгут в честь празднования 3 сентября.

Рябиновый лес под Костромой сформировался в период позднего мезозоя и является единственным в своём роде. Обеспокоенность по поводу пожара выразили международные природоохранные организации, а Фонд поддержки шансона выделил 10 млн. рублей на тушение возгорания.

По словам командира пожарной бригады Михаила Болтунова, такие пожары здесь происходят каждый год в один и тот же день.

– Мы уже даже выпустили специальные календари, на которых сказано, что 3 сентября жечь костры рябин не рекомендуется. Бесполезно. Жители переворачивают календарь, видят эту дату и сразу направляются в лес. В итоге у нас пожары. А могли бы продать этот лес китайцам или Соросу, или Чубайсу, — посетовал Михаил Болтунов.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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