 

19-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария готовится к свадьбе

03.09.2020, 12:40, Разное

В декабре прошлого года в одном из комментариев в своем Instagram Любовь Толкалина обмолвилась о том, что ее (тогда 18-летняя) дочь Мария — вышла замуж за своего молодого человека, 27-летнего выпускника Финансовой академии Никиту Кузьмина. Официальных подтверждений семья Маши тогда не дала. Но сегодня — и вновь в блоге Любови — появилась уже точная информация на эту тему. У себя на странице актриса опубликовала приглашение на свадебную церемонию дочери и написала:

А бывают и вот такие утра

Фото из Instagram Любови ТолкалинойТоржество должно состояться уже совсем скоро — 7 сентября. Других деталей — например,места проведения церемонии — пока нет. Но вполне возможно, что сама Мария затем все же опубликует снимки торжественного события в Instagram. По-видимому, молодые люди связали себя узами брака еще в конце прошлого года — когда и появилась информация о замужестве Маши. А свадебную церемонию решили провести уже сейчас.

Маша и Никита

Маша и Никита вместе уже больше года. Они познакомились возле Киевского вокзала, где вместе ждали троллейбус на остановке. Мария замерзла, а Кузьмин предложил ей свою рубашку в обмен на номер телефона. В начале октября Михалкова-Кончаловская объявила о том, что они с ее избранником обручились, опубликовав фото с помолвочными кольцами. Сейчас Никита является сооснователем и руководителем IT-компании, а Мария учится на художника.

Мария с мамой, Любовью Толкалиной



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