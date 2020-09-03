Как российская пропаганда захватила белорусское ТВ и при чем тут журналисты из России

03.09.2020, 12:05, Разное

Язык белорусского государственного телевидения радикально изменился после выборов 9 августа, которые, как утверждает ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Теперь на нем звучат слова “Майдан” и “раздел Беларуси”, а также говорят о полном запрете русского языка и пугают украинским сценарием беспорядков. Перемены неслучайны. Недавно Лукашенко подтвердил, что пригласил на БелТВ журналистов из России, а по данным российского агентства РБК, в Минск приехали бригады российского телеканала RT: их же журналисты появились в пуле Лукашенко, который освещает поездки президента по стране. Россияне заняли места сотрудников, которые поддержали протесты и уволились сами или были уволены.

Ток-шоу на белорусском государственном канале ОНТ теперь тоже кроятся по российским рецептам. На канале выступает Николай Азаров, бывший премьер Украины во времена Виктора Януковича: он в 2014 году бежал из Украины и с тех пор живет в России.

“Сейчас, наблюдая за тем, что происходит, я хочу сказать, что это мне напоминает подготовку первого Майдана, – заявляет он. – Ну просто по кальке, по инструкции: совершенно ясно, что западные спецслужбы начали подготовку к выборам в Беларуси задолго”.

Словом “Майдан” годами пугали россиян на российских государственных каналах. Но в Беларуси с экранов ТВ оно начало звучать лишь после выборов 9 августа: после того, как стал ясен масштаб фальсификаций, а в стране начались массовые протесты с требованием провести новые, честные выборы.

Власти Беларуси пытаются представить протесты как происки западных спецслужб, а не как инспирированные изнутри. И поэтому много говорят с экранов о “руке Запада” и о том, что истинной целью протестов якобы является “раздел Беларуси” с отделением от нее Гродненской области.

“Главный редактор польского журнала пишет, что Гродно после распада Беларуси должен отойти Польше. А мы еще пытаемся быть корректными и стесняемся говорить, что во внутренние дела Беларуси грубо вмешиваются”, – открытым текстом говорят на ОНТ.

Про Гродно на ОНТ упоминают в четверг 27 августа. А уже в воскресенье 30 августа высказывание того же журналиста Томаша Зоммера цитирует российский Первый канал – в большом сюжете о протестах в Беларуси в итоговой программе за неделю.

В эфире “России 1”, другого российского государственного телеканала, в тот же день заявляют, что “польские радикалы уже открыто делят Белоруссию, заявляя, что Гродно должен отойти к Польше”.

В другом сюжете на “России 1” рассказывают об учениях американской армии в Польше вблизи границ Беларуси. И тут же вспоминают еще одну тему, которую на российском ТВ раньше постоянно упоминали, обсуждая Украину: что белорусская оппозиция якобы выступает за запрет русского языка и закрытие русскоязычных школ.

“При Шушкевиче в 90-е людям навязывали белорусский язык. И насильно закрывали русскоязычные школы, так, что их почти не осталось. То, что у нас происходит, – это обычная восточноевропейская цветная революция, это означает, что обязательно в какой-то момент всплывет вопрос об отдалении от России через язык”, – подчеркивается в сюжете.

На следующий день, 31 августа, о навязывании белорусского языка говорят и на белорусском канале ОНТ, тоже в контексте “Майдана”. В этот раз белорусских зрителей пугают событиями в Одессе:

“Буквально 90 километров от Тирасполя находится город Одесса, и там в мае просто-напросто националисты сожгли людей за то, что они хотели разговаривать на русском языке, за то, что они хотели стабильности”, – нагнетают авторы сюжета. Там же представленный волонтером Вадим Борисюк рассказывает историю дедушки, пережившего немецкую оккупацию Беларуси, и проклинает тех, кто поднимает красно-белые флаги.

“Дедушку тоже забрали полицаи, которые носили бело-красно-белые повязки, – говорит мужчина. – Я никогда не ожидал, что это будет на улице Беларуси, что поднимут флаги, не понимая, что это за флаги. Флаги, которые просто ассоциируются лично у меня с пособниками фашистов, которые были здесь, в Беларуси”.

Та же тема о флаге освещается и в эфире российского Первого канала за день до сюжета ОНТ.

“Собственно, и бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции не исконно белорусский. Он был официальным символом народной республики, провозглашенной в 1918 году на оккупированных немцами землях Российской империи, – утверждается в сюжете. – С возвращением Минска и образованием СССР та республика канула в Лету, а флаг во время Второй мировой использовали белорусские коллаборационисты”.

Помимо общих сюжетов и тем, белорусские государственные каналы с конца августа используют также видеокадры, снятые российскими каналами. Среди них, например, интервью с белорусским омоновцем, чье фото на следующий день после выборов облетело соцсети. Российский канал RT опубликовал его 25 августа, но в эфире канала “Беларусь 1” через два дня оно появилось как эксклюзивное.