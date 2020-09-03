Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

03.09.2020, 11:20, Разное

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, признал свою вину.

У меня заявление. Признаю свою вину,

– заявил Ефремов в суде во время прения сторон. В ходе прений прокурор сказал, что “вина актера Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана”. Как и сообщалось ранее, артист обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сторона обвинения просит для актера 11 лет колонии. В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Михаил в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Сам автомобиль был технически исправен.

Михаил Ефремов

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев настаивал на том, чтобы Ефремов не признавал вину. На вопрос журналиста, как к этой идее отнесся подзащитный, Эльман ответил, что тот “ничего не понимает в таких вещах” и что на данном этапе “это абсолютно никакого значения не имеет”.

Напомним, вечером 8 июня, в 21:44, у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария с участием Михаила Ефремова. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского.