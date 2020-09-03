Контент от Сассексов: Меган Маркл и принц Гарри подписали крупный контракт с Netflix

03.09.2020, 10:05, Разное

На стриминговом сервисе Netflix уже идет сверхпопулярный сериал, посвященный британской королевской семье — “Корона”. Однако вскоре там можно будет увидеть кое-что еще более интересное: взгляд на жизнь и совремменный строй общества глазами, пожалуй, самой известной британской пары. А все потому что несколько часов назад стало известно об успешном заключении сделки между герцогами Сассекскими — Меган Маркл и принцем Гарри — и представителями Netflix. Согласно этой сделке, пара сможет создавать под эгидой известного бренда самый разнообразный контент: документальные и художественные фильмы, телешоу и даже серии программу для детей. Вдохновение для последних пара, судя по всему, будет черпать из воспитания собственного сына Арчи.

Наши жизни — и когда мы жили не зависимо друг от друга, и когда стали парой — позволили нам по достоинству оценить силу человеческого духа. Храбрость, стойкость и жажду человеческого общения. Благодаря нашей работе с самыми разными группами, обществами и представителями самых разных сфер, благодаря фокусу на людях и важных проблемах по всему миру, мы будем создавать контент, который дает вам знания, но также дает и надежду…. Поскольку мы молодые родители, для нас также огромное значение играет создание программ для семьи, создание историй, которые будут рассказаны через призму искренности и правды. Мы рады сотрудничать с Тедом (Тед Сарандос — глава Netflix — Ред.), методы работы которого помогут нам поделиться своим контентом,

— сказано в в официальном официальное заявлении пары, опубликованном в The New York Times и других изданиях.

Меган Маркл и принц Гарри

Ранее в профильные издания уже поступали сведения о том, что Гарри и Меган хотят заключить контракт с крупной компанией и продвигать свои идеи в Голливуде. Теперь такой контракт — причем на несколько лет, у пары уже есть, а в производство уже запущен документальный сериал о природе и анимационный проект, который должен вдохновить женщин по всему миру. Примечательно также, что ключевую роль в этой сделке будет играть основанная парой продюсерская компания, в которую герцоги Сассекские обязуются нанимать сотрудников соответствуя всем нормам новой этики и равноправия.

Появятся ли они сами в кадре в каком-то из своих проектов — пока не анонсируется. Кино-издания также пишут, что сделка пары по своей форме похожа на контракт заключенный с другой известной power couple — Бараком и Мишель Обамой, которые также теперь выпускают свои проекты на Netflix. В обоих случаях сумма (наверняка гигантская) контракта не раскрывается. Однако отдельные инсайдеры в индустрии заявляют, что заветная цифра может быть близка к 150 миллионам долларов — а может, быть и того выше.

Гарри и Меган вдохновили миллионы людей по всему миру — своей индивидуальностью, оптимизмом и лидерскими качествами. Мы очень горды, что они выбрали Netflix как основной “дом” для своих креативных проектов. И очень рады, что вскоре нам предстоит рассказать вместе с ними множество историй, которые помогут зрителям понять друг друга.

— опубликовал свое заявление по этому поводу глава Netflix Teд Сарандос.