 

Суд в Минске оштрафовал протестующих за «вытаптывание асфальта»

03.09.2020, 9:18, Разное

Суд Советского района Минска полностью удовлетворил требования прокуратуры и назначил трем задержанным протестующим штраф в размере 300 базовых величин, а также 200 часов обязательных работ. Молодых людей признали виновными в порче дорожного покрытия во время прошедшей акции протеста.

– Обвиняемые в составе группы неустановленных лиц 1 сентября около 14:00 приняли участие в несанкционированном шествии по улице Свердлова. Согласно протоколу задержания, составленного милицией: «Задержанные вели себя агрессивно, на замечания о нарушении закона никак не реагировали, продолжая движение в сторону Дворца Независимости, чем совершили вытаптывание асфальта и нанесли вред благоустройству города». Проведенная экспертиза установила, что в результате противоправных действий со стороны обвиняемых на дороге образовались ямы и трещины разной длины и диаметра, и немного стерлась дорожная разметка. Суд считает вину обвиняемых полностью доказанной и квалифицирует их действия по статье 15.11 — порча земель. Обвиняемых признать виновными и назначить каждому штраф в размере 300 базовых величин и 200 часов обязательных работ, — говорится в решении суда.

Для отработки назначенного наказания молодых людей направят в бригаду рабочих по ремонту дорог. Там они освоят новые специальности и отремонтируют поврежденные участки дорожного полотна.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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