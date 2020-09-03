Симоньян повторно пригласила к себе на интервью Петрова и Боширова

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03.09.2020, 8:33, Разное

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о повторном приглашении на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как стало известно из достоверных источников, мужчины незадолго до отравления оппозиционера Алексея Навального посещали Томск. По словам журналистки, она не собиралась изначально интервьюировать их, но они сами обратились к Симоньян с такой просьбой, найдя её номер в телефонной книге Краснодара.

В настоящее время интервью монтируется, но некоторые его фрагменты уже были опубликованы в Сети.

– История с Солсбери утихла, чем вы занимаетесь последние месяцы и узнают ли вас на улицах? — поинтересовалась Симоньян.

– В последние месяцы в связи с пандемией и запретом на посещение многих государств мы вынуждены путешествовать по России. Посетили множество мест. Одна из последних поездок была в Томск. Безумно интересно было посмотреть на деревянное купеческое зодчество: резные карнизы, наличники, шпили старых особняков, — ответил Петров.

– Вы имеете какое-либо отношение к отравлению Навального? — спросила Симоньян.

– А кто это вообще такой? Саша, ты знаешь? Я тоже не знаю. В конце концов, если медики нашли у него яд в Германии, значит, там его и травили, а в Германии нас точно не было. У нас железные алиби. Даже в «инстаграме» фото есть с геолокацией, да и по картинке Томск с Германией не перепутать, — ответил Боширов.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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