Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

03.09.2020, 8:03, Разное

Пользователи сайта Reddit рассказывают о странных случаях, произошедших с ними дома, на работе или на улице. Лучше всего для их объяснения подходит термин глюка в Матрице. Это если принять за условие, что мы все-таки живем в компьютерной симуляции.

Сливочный сыр

Сегодня случилось странное и я все еще дрожу. Я готовила завтрак для всей семьи и заканчивала делать бублики (бейглы). Вчера я купила сливочный сыр, две упаковки сыра Филадельфия, потому что наша упаковка недавно испортилась.

Я открыла одну упаковку Филадельфии, но когда распечатала одну, то подумала "Боже, они никогда не открываются нормально", потому что часть верхней пленки застряла на краях. После этого я поставила вторую коробку Филадельфии обратно в холодильник, а открытую коробку на стол, а потом пошла спросить своего парня, хочет ли он тосты или бублики.

Когда я вернулась, то обнаружила на столе коробку с ПОЛНОСТЬЮ ЗАПЕЧАТАННЫМ сыром Филадельфия. Однако я не удивилась, я просто подумала, что перепутала и поставила открытую коробку в холодильник, а нераспечатанную на стол.

Но когда я проверила коробку в холодильнике, она тоже оказалась запечатанной. И лежала там же, куда я ее положила, изнутри на полке в двери холодильника. Но я и тогда не удивилась, а подумала, что наверное у меня просто было три коробки сыра и стала искать третью.

И я ничего не нашла. В том числе не нашла открытую крышку, которую я сняла с сыра, когда распечатывала его. НИЧЕГО. Я обыскала весь холодильник и весь дом. У меня и раньше происходили некоторые странные "сбои", но такой конкретный впервые.

Банка в магазине

Раньше я работал в продуктовом магазине в ночную смену с 10 вечера до 7 утра. Мы в том числе разгружали грузовик и раскладывали продукты по полкам и нас было всего 3 или 4 работника на весь магазин в эту смену.

Я указываю это, потому что важно знать, что никто из других людей не был рядом с тем местом, чтобы повлиять на то, что случилось.

Однажды ночью я раскладывал на полке банки. Я закончил выкладывать одну сторону и потом принялся за вторую, когда увидел, что одна банка упала с полки. Нет, она так и не упала на пол, вместо этого она зависла примерно в полуметре над полом, а потом… "сглючила" обратно на свое место.Остаток ночи я провел очень нервно и я 100% не был под кайфом и ничего не пил.

Мужчина и две его девочки бесконечно ходят по кругу

Я постоянно сталкиваюсь со странными совпадениями и необъяснимыми вещами. Обычно они небольшие, но на прошлой неделе все было иначе. Был прохладный день и я с мужем пошли в местную пекарню, чтобы пообедать. Пока мы ели, я заметила через окно на расположенной рядом парковке пожилого мужчину с двумя очаровательными девочками.

Я тут же сказала мужу, какой очаровательный костюм был на одной девочке, на ней была струящаяся юбка, раскрашенная как хвост русалки. Я замечу, что такие наряды редко увидишь, это определенно нестандартная вещь.

Пока мы ели, мужчина с девочками пошли в банк по соседству, а потом младшая девочка выскочила на дорогу и я еще подумала, что это опасно, там ведь машины ездят. Но с ней все было в порядке.

Перенесемся на 8 минут вперед. Мы все еще едим и тут я снова замечаю на парковке мужчину с этими же двумя девочками, одна в том же костюме русалки. И все было как в прошлый раз, когда они с парковки снова пошли в банк, а маленькая девочка снова выскочила одна на дорогу и перебежала ее.

Я подумала, что может они просто забыли что-то и потому вернулись туда от своей машины. Это выглядело странновато, я растерялась, но потом это забылось, мы продолжали есть в пекарне. И тут это случилось в третий раз.

Этого мужчину и девочек было легко увидеть, так как людей на улице и парковке было немного. И мой муж тоже заметил эту странность "Сколько раз они уже ходили в этот банк сегодня?", – спросил он озадаченно. Тогда я поняла, что это не лишь мое безумие, а это реально происходит.

Потом мой муж пошел к машине, а я сидела и все ждала, когда мужчина с девочками выйдет из банка. Но их все не было, а в банке не было другого выхода, за исключением аварийного, но тогда им все равно пришлось бы выйти там, откуда мне это было бы видно.

И пока я так сидела и смотрела на здание банка, я СНОВА увидела как маленькая девочка выскакивает на дорогу, впереди мужчины и своей сестры, и перебегает ее в сторону банка. Мужчина и девочка-русалка снова последовали за ней.

Мне было ужасно неуютно и я оглянулась, не заметил ли кто-то еще этот глюк. Неужели это и правда сбой или это ненастоящие люди? Я более пяти раз видела эту сценку, пока находилась в пекарне.

Сбой в Матрице спас мою жизнь

В последние месяцы моя жизнь протекала очень бурно. Мой брак развалился и едва я бросила мужа, как начала встречаться с парнем, который оказался не тем, что я хотела, и после расставания с которым мне стало еще хуже. Я ощущала себя очень плохо и у меня даже была попытка суицида.

В тот день я вышла на прогулку и подразумевала, что она будет последней в моей жизни. Я пошла к реке и для этого надо было перейти шоссе Ft. Meigs Rd, а потом повернуть пару раз и тогда ты оказываешься на набережной.

Я перешла шоссе, потом повернула направо и налево, но к набережной внезапно не вышла, а оказалась перед дорогой, ведущей прямо и она была мне совсем незнакома. И она в целом не была похожа на дороги в нашем городе.

Справа от меня тянулся овраг с бамбуковой оградой, а слева и за оврагом стояли частные дома. Однако я прекрасно знаю этот район и тут не должно быть никаких домов, так как тут располагалось кладбище! Однако я была в таком угнетенном состоянии, что просто шла и шла вперед.

Это длилось почти вечность, а потом я вдруг заметила поворот, который показался мне знакомым, хотя по моим расчетам он должен был находиться совсем в другой стороне и через несколько других дорог. И тогда я наконец испугалась и… быстро пошла домой.

Это потом заставило меня крепко задуматься. Я не собиралась возвращаться домой, я хотела прыгнуть в реку и утонуть. Но что-то вернуло меня назад. Я сразу же позвонила маме, потому что была очень напугана. И я все еще живу. Очевидно, что у меня есть то, что мне еще нужно сделать в жизни.

Вторая кукла

Я купил своей маленькой дочери куклу в магазине "Все за 1 доллар". У куклы была "фишка" в том, что изо рта высовывался язык и там же был магнит, то есть к языку можно было примагнитить прилагаемый к кукле магнитный леденец и магнит с изображением мороженого.

У нас в семье тогда был кризис, поэтому даже кукла за доллар для нас было дорого, я потратил больше, чем хотел, потому что посчитал эту куклу очень симпатичной. А теперь перенесемся на пару месяцев вперед. Кукла эта больше не была новой игрушкой, с ней иногда играли, но она лежала в общей корзине с игрушками.

Однажды я собирал игрушки дочери с ковра и бросал их в общую корзину: плюшевый мишка, кубики, магнитная кукла, игрушечный трактор, чайный сервиз, магнитная кукла… постойте, что за фигня?!

Точно такая же магнитная кукла, такая же, как и первая. Не новее и не потрепаннее первой, но только без магнитного леденца и мороженого. Это меня испугало. Никто бы не мог купить вторую куклу, мы точно не покупали ее, для нашего бюджета такое было дорого. Ей просто неоткуда было бы взяться!

Сейчас наша дочь уже взрослая, в куклы не играет, но эти две куклы по прежнему лежат в корзине со старыми игрушками. Вторая никуда не пропала.