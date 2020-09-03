В Зимбабве полицейские увидели двух гоблинов и в страхе сбежали

03.09.2020, 6:55, Разное

СМИ Зимбабве рассказывает о страшных гоблинах, которые обратили в бегство двух полицейских, пришедших обыскивать дом местного бизнесмена. Гоблины сидели в чемодане бизнесмена и очень напугали полицейских.

Зимбабве и гоблины это практически такой же классический дуэт как Пуэрто-Рико и чупакабра или Шотландия и Несси. Все странное, необычное и мистическое в Зимбабве (Южная Африка) приписывается гоблинам – сверхъестественным существам, часто невидимым, которые обожают пакостить людям.

Предметы двигаются сами по себе? Это гоблины. Людей кто-то трогает по ночам? Это гоблины. Странные тени, дурные сны, тотальное невезение, сломанная на ровном месте нога – это все проделки коварных гоблинов.

Недавно в Зимбабве произошел случай, которому с ходу сложно дать логичное объяснение. Похоже, что двое зимбабвийских полицейских и в самом деле увидели очень необычных существ, которые их сильно напугали.

Произошло это в городе Дете, что в 300 км к северо-западу от Булавайо, второго по величине города Зимбабве. Как сообщает местный сайт bmetro.co.zw, события развернулись вокруг спорной фигуры бизнесмена по имени Сандерсон Блум Шамуяше, которому принадлежала мельница в бизнес-центре города.

Этого бизнесмена его соседи из деревни сначала обвинили в том, что он раскопал могилу родственника своей жены, а потом в убийстве двух собак, которые проникли в его дом. Причем смерть собак указана как загадочная.

Возмущенные селяне вызвали полицию, чтобы она обыскала дом Шамуяше и выяснила, как и чем он убил их собак. Предполагалось использование какого-то особого яда. На вызов прибыло двое полицейских, они зашли в дом Шамуяше, обнаружили там подозрительный чемодан и решили вскрыть его.

Но едва они сделали это, как в ужасе бросились наутек, так как в чемодане увидели двух странных существ, которых назвали "гоблинами". Свидетелями этого поведения стало несколько соседей, которые сопровождали полицейских. По их рассказам, полицейские убежали так быстро, словно опасались за свои жизни.

Жена Шамуяше – Бесси Ндлову, которая работает в сафари-фирме, после этого заявила, что уходит от своего мужа, потому что сначала он раскопал могилу ее сестры, а потом еще и держал гоблинов в своем чемодане.

Сам же Шамуяше решительно отрицает свое причастие как к раскапыванию могилы, так как к гоблинам в его доме. Он также очень обиделся из-за того, что вождь его деревни приказал ему покинуть общину, назвав колдуном.