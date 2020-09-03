Пропавший континент Му – Атлантида Тихого океана?

03.09.2020, 6:52, Разное

Трудно найти человека, который не слыхал бы об Атлантиде. Гораздо меньше пишут о земле Му (или Пацифиде) – континенте, некогда существовавшем в Тихом океане и ушедшем на дно в результате природной катастрофы. А ведь он имеет куда больше прав на признание официальной наукой, чем Атлантида.

Полковник британской армии Черчвард

В 1926 году в США 75-летний бывший полковник британской армии Джеймс Черчвард опубликовал книгу «Затерянный континент Му: прародина человечества». Первые главы напоминали лихо закрученный приключенческий роман.

В 1870 году, командуя одним из подразделений кавалерийского корпуса, британский офицер Черчвард оказался в северной Индии в окрестностях древнего буддийского монастыря. Любознательный молодой англичанин отправился к монахам, которые приняли его с восточным радушием.

В ходе беседы монахи прониклись к гостю огромным уважением и настоятель монастыря показал англичанину священные реликвии – глиняные таблички, покрытые письменами. Никто из монахов не знал этого языка, но из поколения в поколения передавалась легенда, что на них описаны события, произошедшие много тысячелетий назад. 19-летний офицер стал просить отдать ему эти таблички и настоятель не смог отказать глубокоуважаемому гостю.

Зная нравы британских офицеров, возвращавшихся домой из походов отягощенными «сувенирами», можно предположить несколько иную версию событий. Скорее всего, британские кавалеристы разграбили монастырь, а командир кроме прочего прихватил глиняные таблички с письменами, не имевших в глазах солдат никакой ценности.

Выйдя в отставку в чине полковника, Черчвард более 10 лет посвятил изучению и расшифровке табличек и смог их прочитать. В табличках рассказывалось об огромном континенте, существовавшем некогда на территории нынешнего Тихого океана. Континент, погибший более 10 тысяч лет назад, сами жители называли Хитида или Земля Му.

Хитидская цивилизация

На огромном материке (Черчвард определил его размеры 8.000х5.000км) процветала высокоразвитая цивилизация с десятками городов и населением 60 млн. человек. Хитедеяне владели ясновидением, левитацией, телепортацией и левитацией. Совершали астральные путешествия, использовали энергию солнца и неких магических кристаллов.

Семь главных городов были центрами науки и искусств, религии и торговли. Столицей был город Тара, имевший развитую подземную инфраструктуру.

Цивилизацию, процветавшую 4.500 лет, погубил упавший на Землю астероид. После страшного столкновения по планете прокатилась волна землетрясений и цунами, проснулись спящие вулканы.

Материк раскололся на части и ушел под воду. На поверхности остались несколько островов, бывшие некогда самыми высокими точками материка. Остатки некогда многочисленного народа рассеялись по Земле, неся с собою сохраненные крупицы знаний, дав толчок развитию цивилизаций Индии, Египта, Вавилона и Междуречья.

Будучи человеком состоятельным, Черчвард посетил Тибет, Среднюю Азию, Бирму, Египет, Австралию, острова Тихого океана, потратив на поиски следов исчезнувшей цивилизации почти все свое состояние. В США он встретился с американским археологом Уильямом Нивеном, обнаружившим в Мексике надписи, аналогичные имеющимся у Черчварда.

Фальшивка, к тому же не очень умелая

Именно так отреагировала официальная наука на книгу Джеймса Черчворда. Сделанные им расшифровки глиняных табличек были осмеяны, названы нелепыми, найденные артефакты, имеющие отношение к Земле Му – грубыми подделками. Титулованные академики называли Черчворда не иначе как «профессиональным авантюристом», его книгу – псевдонаучной.

Несмотря на травлю, Черчвард продолжал свои исследования, опубликовал еще несколько статей и книг, которые подверглись все такой же обструкции. В 1936 году, осмеянный и непризнанный, Черчвард умер, никому ненужные глиняные таблички и собранная коллекция артефактов пропали.

Взгляд из дня сегодняшнего

Миф об Атлантиде возник из двух диалогов (трудов) древнегреческого философа Платона «Тимей» и «Критий». Никаких убедительных материальных свидетельств существования этого древнего материка с развитой культурой нет.

Предъявляемые энтузиастами мелкие находки, якобы происходящие из государства атлантов не могут служить убедительными доказательствами. Даже местонахождение Атлантиды под вопросом. Пропавшую землю размещали в полутора десятках местах, от Центральной Америки до Скандинавии.

Однако это нисколько не мешает верить в Атлантиду и ученые с мировыми именами обсуждают возможность существования древней цивилизации.

На месте исчезнувшей Хатиды остались десятки островов, на которых археологи находят развалины храмов, мегалитических построек, фрагменты статуй. Руины города Нан-Мадол, сравнимые по масштабам с истуканами о. Пасхи, индонезийская пирамида Гунунг-Паданг, выше египетской в 1,3 раза и старше в 5 раз. Ворота Тонга на о. Тонгатапу, каменные колонны на Северных Марианских островах – у ученых нет даже подходящей теории для объяснения всех этих археологических феноменов.

А между тем, если допустить существование в прошлом Пацифиды (континента Му) – все сразу же становится на свои места.