Нижегородский врач выписал мужчине парацетамол и попал под суд за нарушение закона о гомеопатической деятельности

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02.09.2020, 21:50, Разное

Пресс-служба Нижегородского МВД сообщила, что в прошлую пятницу, на основании анонимного доноса, было возбуждено уголовное дело в отношении одного из врачей-терапевтов центральной городской больницы №1. Медик попал под суд за прямое нарушение внутреннего регламента департамента здравоохранения Нижегородской области, согласно которому все врачи, независимо от сферы деятельности, обязаны строго соблюдать федеральный закон №414МР «Об обязательной гомеопатической деятельности в реальной медицине».

«Врач допустил грубейшее нарушение федерального законодательства, выписав парацетамол мужчине, обратившемуся в больницу с повышенной температурой тела. По законодательству врачи обязаны в первую очередь назначать больным лечение гомеопатическими средствами с целью увеличения наполняемости бюджета и общей доходности медицинских корпораций, так как они стоят существенно дороже, не оказывают должного лекарственного действия и потребляются в значительно большем количестве. Человек выздоравливает самостоятельно и увеличивает обще-популяционный иммунитет, все в плюсе», — заявил глава пресс-службы департамента здравоохранения Нижегородской области Макар Ясенев.

Ближайшие три года медик будет вынужден провести в колонии строгого режима. Бдительному гражданину, сообщившему о грубейшем нарушении закона через специальную систему доносов, будет выплачена денежная премия в размере 10 000 рублей.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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