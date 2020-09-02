 

Из «Семнадцати мгновений весны» вырежут сцены из клиники «Шарите»

02.09.2020, 19:00, Разное

Завершившаяся экстренная коллегия министерства культуры направила Мосфильму письмо с требованием отредактировать многосерийный художественный фильм «Семнадцать мгновений весны».

В частности, из картины будет вырезана сцена родов радистки Кэт в связи с тем, что по сценарию процедура происходила в берлинской клинике «Шарите», где по стечению обстоятельств лечится оппозиционер Алексей Навальный.

– В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пусть поздно, но мы осознали, что недопустимо показывать эту клинику на экране. Для миллионов советских людей «Шарите» стала символом карательной гитлеровской медицины. Им просто больно смотреть на её стены и даже слышать это название. И сегодня «Шарите» выступает врагом уже нынешней России, совершая инсинуации вокруг лечения Алексея Навального. Наше решение не связано с политикой, наша задача — бережно относится к истории, — пояснила министр культуры Ольга Любимова.

В Мосфильме пояснили, что в результате новой редакции из-за «Шарите» придётся произвести и удаление других сцен и эпизодов, в результате чего фильм сократится на 40 минут хронометража.

– Конечно, жаль, что приходится в очередной раз редактировать шедевр выдающегося гения — Татьяны Лиозновой, но дела государственные не оставляют нам выбора, — сказал директор киностудии Карен Шахназаров.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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