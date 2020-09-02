 

Принц Греции и Дании Филипп помолвлен со своей возлюбленной

02.09.2020, 18:35, Разное

Пока мир селебрити сострясает одно расставание за другим, королевские семьи мира, словно бы в противовес этому, заявляют о грядущих помолвках. Так, несколько часов назад благодаря официальным соцсетям греческого короля Константина II и королевы Анны-Марии (последних царствовавших монархов государства до упразднения монархии в этой стране) стало известно, что их 34-летний сын намерен связать себя узами брака. Иными словами — принц Греции и Дании Филипп помолвлен со своей давней возлюбленной Ниной Флор. О радостном событии королевская чета сообщила постфактум.

Их Величества король Константин и королева Анна-Мария рады объявить о помолвке своего младшего сына принца Филиппа с Ниной Настасьей Флор, дочерью Томаса Флора и Катарины Флор. Нина и Филипп обручились на острове Итака в Греции этим летом,

— гласит сообщение.

Принц Филипп со своей возлюбленной Ниной Флор

О том, насколько пышным (и пышным ли) будет грядущее празднество, представители королевской семьи не сообщают. Ясно только, что предложение было сделано лишь в начале лета, а чуть позже на Итаке прошло и само радостное событие, снимками которого счастливая будущая невеста и поделилась в Instagram.

Мой дорогой Филипп. Я люблю тебя сегодня, буду любить завтра и всегда. Ты делаешь нас обоих счастливее, лучше и сильнее. Я не могу дождаться, когда смогу провести остаток наших жизней вместе с тобой,

— написала Нина

Принц Филипп — младший из пяти детей короля Константина II и королевы Анны-Марии. Он работает аналитиком хедж-фондов в Нью-Йорке. Невеста молодого человека также далеко не бедна: ее отец — швейцарский миллиардер и владелец чартерной компании Vista Jet Томас Флор, чье состояние составляет больше 2 миллиардов долларов. Нина работает сотрудницей в компании отца, также она в 2017 году основала некоммерческий морской исследовательский центр. С Филиппом же девушка встречается уже два года.

Филипп и Нина



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