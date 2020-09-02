СК РФ завел уголовное дело в отношении Навального за незаконный оборот отравляющих веществ

02.09.2020, 17:34, Разное

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на Алексея Навального по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Следователи подозревают блогера в том, что он не позднее 20 августа незаконно приобрел у группы неустановленных лиц отравляющее вещество «Новичок» с целью применения против неустановленных лиц, хранил его при себе в неустановленном контейнере, и в результате неосторожного обращения с ядом подверг опасности себя, пассажиров, экипаж самолета и медицинских работников. Лишь по стечению обстоятельств, никто, кроме самого Навального, никто не пострадал. Следствие продолжается, в Томск из Москвы уже прибыли 42 следователя по особо важным делам.

Также Следственный комитет оформляет документы для Интерпола с требованием передать подозреваемого Алексея Навального России сразу после завершения курса лечения в клинике «Шарите». В настоящий момент будет допрошено ближайшее окружение политика.