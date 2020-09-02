 

Выпьем за любовь: после начала нового романа Брэд Питт представил шампанское собственного производства

02.09.2020, 17:20, Разное

Еще в 2012 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о старте совместного бизнеса – приступили к выпуску вина и оливкового масла, созданного на территории их шикарного замка-особняка Chateau Miraval во Франции. Теперь в этом особняке 56-летний Питт отдыхает с новой девушкой – 27-летней немецкой моделью с польскими корнями Николь Потуральски. Совпадение или нет, но именно сейчас актер рассказал о том, что выпустил новинку – розовое игристое вино Fleur de Miraval, созданное на их с Джоли винодельне в провинции Шампань.

Брэд Питт

Шампанское вызывает у меня ассоциации с праздником, качеством, престижем и роскошью. Правда розовое шампанское по-прежнему не так популярно. Мне хотелось создать бренд именно розового шампанского, сосредоточив все наши усилия только на этом одном цвете. Результат впечатляющий, и я очень им горжусь,

– рассказал Питт в интервью People, признавшись, что на создание продукта – от первого до финального шага – ушло 5 лет. Помогали ему в этом две французские винодельческие семьи – Перрен и Петерс. Fleur de Miraval выпущено небольшой партией – всего 20 тысяч штук, и с 15 октября этого года будет продаваться по цене порядка 390 долларов за бутылку.

Отметим, что новость о романе Питта и Потуральски появилась после того, как они были сфотографированы папарацци в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели частным рейсом из Парижа. Пара держала путь в вышеуказанное поместье Chateau Miraval, где Брэд в свое время женился на Анджелине Джоли. Как сообщает Entertainment Tonight, изначально Потуральски прилетела в аэропорт Шарля де Голля из Берлина, а Питт — из Лос-Анджелеса. Позднее Page Six опубликовали любопытные фото, на которых актер и модель замечены вместе в VIP-ложе на концерте Канье Уэста в зале Hollywood Bowl. И датируются эти фото ноябрем прошлого года.

Новый снимок из Instagram Николь Потуральски



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