 

Метеоритный дождь над бразильским городом сделал его жителей богатыми

02.09.2020, 16:09, Разное

В августе бразильский город Санта-Филомена «накрыл» метеоритный дождь. Космические камни возрастом около 5 миллиардов лет посыпались с неба и ударились о землю, пишет LADbible.

По сообщениям экспертов, упавшие фрагменты метеорита состоят из древнейших минералов, стоимость которых на рынке очень высока. Когда об этом стало известно, местные жители бросились на поиски отколовшихся кусков. Самый крупный фрагмент метеорита весил около 40 килограммов. К обладателю такого экземпляра сразу же выстроилась очередь из желающих приобрести столь драгоценную находку. Некоторые были готовы выложить за него 27 тысяч американских долларов (почти 2 миллиона российскими рублями).

В Санта-Филомену, не теряя времени, поспешили коллекционеры и ученые со всего света, чтобы заполучить драгоценные осколки и тщательно их изучить. Обеспеченные бразильцы стали массово скупать куски метеорита, чтобы перепродать их за границей по более высокой цене.

Некоторые исследователи считают, что руководство Бразилии должно срочно запретить вывоз метеорита за границу, так как страна теряет отличную возможность исследовать куски пароды, а также привлечь еще больше туристов.

Больше всего метеоритов падает на Землю в августе и сентябре. В этот период наша планета проходит мелкие астероидные пояса. При этом основная часть космических камней плавится еще в атмосфере, не достигая поверхности Земли. Лишь единицы выдерживают сильные перепады температур и ударяются о землю.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Скандалы: «В деле группы Дятлова поставлено жирное отточие…»

02.07 / Алла Пугачёва удивила Максима Галкина приятным сюрпризом

16.07 / Umidigi представила «бессмертного бизона», серию защищенных смартфонов

06.07 / ДНК, влияющее на COVID-19, человек получил от неандертальцев

01.09 / Можно ли есть доширак каждый день?

26.07 / Личное: 2,5 года вместе

07.08 / К 2028 году в Арктике появится российская флотилия «плавучих бензоколонок»

18.05 / Смартфоны научили диагностировать ушные инфекции

08.08 / Икающий человек может быть носителем нового вида COVID-19

17.07 / Ученые: Скалы могут помочь в решении проблемы изменения климата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска