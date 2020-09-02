Метеоритный дождь над бразильским городом сделал его жителей богатыми

02.09.2020, 16:09, Разное

В августе бразильский город Санта-Филомена «накрыл» метеоритный дождь. Космические камни возрастом около 5 миллиардов лет посыпались с неба и ударились о землю, пишет LADbible.

По сообщениям экспертов, упавшие фрагменты метеорита состоят из древнейших минералов, стоимость которых на рынке очень высока. Когда об этом стало известно, местные жители бросились на поиски отколовшихся кусков. Самый крупный фрагмент метеорита весил около 40 килограммов. К обладателю такого экземпляра сразу же выстроилась очередь из желающих приобрести столь драгоценную находку. Некоторые были готовы выложить за него 27 тысяч американских долларов (почти 2 миллиона российскими рублями).

В Санта-Филомену, не теряя времени, поспешили коллекционеры и ученые со всего света, чтобы заполучить драгоценные осколки и тщательно их изучить. Обеспеченные бразильцы стали массово скупать куски метеорита, чтобы перепродать их за границей по более высокой цене.

Некоторые исследователи считают, что руководство Бразилии должно срочно запретить вывоз метеорита за границу, так как страна теряет отличную возможность исследовать куски пароды, а также привлечь еще больше туристов.

Больше всего метеоритов падает на Землю в августе и сентябре. В этот период наша планета проходит мелкие астероидные пояса. При этом основная часть космических камней плавится еще в атмосфере, не достигая поверхности Земли. Лишь единицы выдерживают сильные перепады температур и ударяются о землю.