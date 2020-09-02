Синдзо Абэ подал резюме в один из московских суши-баров

02.09.2020, 15:51, Разное

Вышедший в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил резюме на соискание должности су-шефа в одном из суши-баров в Москве, сообщает пресс-служба правительства Японии.

Кулинария – давнее хобби господина Абэ, которому он намерен посвятить остаток жизни.

Синдзо Абэ хорошо знает столицу России: в бытность премьер-министром он посетил Москву более 15 раз, при этом каждый раз для него организовывался ужин в японском ресторане или баре. Отмечая своеобразие суши и роллов в этих заведениях, экс-премьер отметил, что им недостаёт опыта настоящих японских мастеров. В настоящее время ФМС в экстренном порядке занимается оформлением трудовой визы, которая позволит Синдзо Абэ работать в Москве, не опасаясь проверок контролирующих органов.

– Москва – богатый город, суши там едят даже чаще, чем в Японии. Я уже заработал достаточно денег и могу посвятить остаток дней совершенствованию искусства кулинара и обучению молодёжи. У вас в Бурятии очень много талантливых ребят, которые готовят очень вкусные суши, однако настоящий японец в качестве наставника – это то, что им необходимо для развития, — сказал Абэ.