Депутаты предложили наказывать россиян за использование пиратского ПО

02.09.2020, 9:46, Разное

В Госдуму внесён законопроект «Об ответственности за использование гражданами нелицензионного программного обеспечения».

Документ принимается по следам подписанной Россией конвенции «О защите авторских и смежных прав» и регулирует её законодательство в соответствии с международными нормами и правилами ВТО. По мнению депутатов, уголовная статья за нарушение авторских прав не смогла в должной мере защитить права авторов, поэтому был необходим более строгий закон.

Документом регламентируется полный запрет для граждан на использование пиратского программного обеспечения на личных компьютерах и смартфонах. В случае установления таких фактов предусмотрены штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей, арест на 15 суток или исправительные работы. Контролировать исполнение законодательства будет Роспиратконтроль, подотчётный департаменту МВД по борьбе с организованной преступностью. Инспекторам выдадут новую форму чёрного цвета с нашивками в виде молний. Закон обязывает граждан по первому требованию сотрудника Роспиратконтроля предъявить смартфон, планшет или персональный компьютер для осмотра.

В случае обнаружения нелицензированного ПО компьютер или планшет могут принудительно изъять у владельца и произвести форматирование жёсткого диска устройства после оплаты нарушителем госпошлины в размере 500 рублей и штрафа, размер которого определит суд. Также эксперты ведомства предложат нарушителю за дополнительную плату установить свои программы с официальным программным обеспечением. Мера не коснётся владельцев персональных компьютеров, работающих на процессоре «Эльбрус».