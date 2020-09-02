 

В Мосгордуму запретят баллотироваться лицам с ежемесячным доходом ниже 1 млн рублей

02.09.2020, 9:04, Разное

Депутаты Московской городской думы приняли новый избирательный кодекс столичного парламентария.

Особенностью документа станет норма, направленная на борьбу с коррупцией и лоббированием личных интересов. После долгих прений депутаты пришли к компромиссу, что должность народного избранника может занимать лицо, имеющее доход не ниже 1 млн рублей в месяц. При этом сумма должна быть официальной, и с неё уплачены налоги.

– Богатый депутат — залог борьбы с коррупцией. Зачем идти в Мосгордуму человеку с деньгами? Он идёт сюда исключительно по идейным соображениям для решения проблем москвичей. При этом его невозможно подкупить. Наш метод не нов. Его применяли в боярской думе. Давайте посудим, если у человека низкий уровень доходов, зачем ему избираться? Он хочет его поднять за счёт муниципального бюджета? Думаю, ни одному жителю Москвы не нужны такие представители в органах власти, — заявил депутат Ярослав Красильников.

Согласно кодексу, все кандидаты в муниципальные депутаты обязаны подавать в Мосгоризбирком финансовые документы, подтверждающие годовой доход не ниже 12 млн рублей. В качестве фактчекинга подойдут выписки из налоговой и банковских счетов, а также чеки при приобретении недвижимости, транспортных средств и предметов роскоши. Кандидаты, не сумевшие подтвердить свою состоятельность, будут сняты с выборов.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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