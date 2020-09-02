Привидение сняли на видео возле заброшенного колодца

02.09.2020, 6:41, Разное

Представленная видеозапись была сделана на юге России.

Видеокамера, установленная возле заброшенного колодца, запечатлела странную аномалию, которая, по мнению многих пользователей Рунета, наверняка является самым настоящим привидением. Комментаторы считают, что в объектив записывающего устройства попала некая нематериальная сверхъестественная сущность из тонкого мира, которая вполне могла быть когда-то живым человеком.

Загадочный ролик демонстрирует круглый бетонный колодец ночью, стоящий где-то на природе. В глаза сразу бросается большое и бесформенное светло пятно в верхней части кадра. Присмотревшись к нему внимательнее, вы сможете увидеть в этом переливающемся сиянии темный антропоморфный силуэт, колеблющийся из стороны в сторону, затем бесследно исчезающий. Тем не менее, само странное свечение по-прежнему остается где-то наверху, на фоне склона близлежащего холма.

Завсегдатаи русскоязычного сегмента Всемирной паутины, которым чужды материалистические взгляды на мир, предполагают, что перед нами дух неизвестного человека, который, возможно, посещал это место при жизни. Скептики убеждены, будто речь идет об освещенной паутине возле объектива. По мнению сомневающихся, в тенета паука попало какое-нибудь насекомое, которое впечатлительные зрители приняли за человеческий силуэт.