Курильский губернатор заявил о готовности стать новым премьером Японии

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31.08.2020, 18:14, Разное

Губернатор Курильского федерального округа Юкуру Йохи выразил готовность стать новым премьер-министром Японии после отставки Синдзо Абэ, о которой было объявлено 28 августа.

В случае своего назначения Йохи пообещал полностью уладить вопрос с северными территориями в пользу Японии.

– Я уже несколько лет работаю в этом регионе. Я знаю все его проблемы, все переживания местного населения. И население знает меня. У нас с местными жителями выстроился хороший диалог. Плюс у меня много опыта общения с российскими чиновниками как федерального, так и регионального уровня. Если я стану новым премьер-министром, я смогу разрешить этот многолетний спор, и северные территории полностью перейдут под юрисдикцию Японии. Правда, нам потребуется проведение ещё одного референдума или закона в Госдуме, но думаю, президент Путин примет и одобрит наше решение, — заявил Йохи.

Юкуру Йохи является членом правящей в Японии Либерально-Демократической партии, став её лидером, он также автоматически займёт пост японского премьер-министра.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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