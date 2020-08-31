 

Международный исторический суд признал Станислава Шушкевича сыном Романа Шухевича

31.08.2020, 17:52, Разное

Международный исторический суд в Калининграде на экстренном заседании официально подтвердил, что отцом первого руководителя независимой Белоруссии Станислава Шушкевича является один из лидеров ОУН-УПА Роман Шухевич.

– Мы детально проанализировали историю семьи Шушкевичей и пришли к однозначному выводу — отцом Станислава был именно Роман Шухевич. Дело в том, что матушка Станислава Шушкевича — Елена Романовская была полькой, в 30-е годы она активно сотрудничала с польской разведкой. Роман Шухевич также являлся агентом польской охранки и несколько раз посещал Минск, где проживали Шушкевичи. Между ним и Романовской возникли отношения, в результате которых последняя забеременела. Как ей удалось убедить своего мужа, тоже, кстати, Станислава Шушкевича, записать ребёнка на себя — одному богу известно. В итоге сын Шухевича родился в столице советской Белоруссии и сделал блестящую карьеру. Также я бы не преуменьшал его роль в развале СССР и подписании Беловежских соглашений. То, что не смог сделать отец, через 46 лет после окончания войны сделал сын, — заявил председатель Международного исторического суда Николай Стариков.

Решение суда уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Сам Станислав Шушкевич пока отказался от комментариев.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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