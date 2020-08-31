Случай похищения пришельцами подростка в Мексике

31.08.2020, 10:36, Разное

Сначала подростки наткнулись на странного мертвеца, который вдруг ожил и пошел за ними. Потом "мертвец" загипнотизировал одного подростка и увел его на озеро, где их уже поджидал большой дискообразный корабль…

Эту историю рассказал уфолог но имя пострадавшего в ней мальчика скрыто, он известен лишь как "Хосе", поэтому относиться к данному рассказу можно с большим сомнением.

Однако история эта с большими подробностями, любопытная и необычная.

Произошло все весной 2001 года, когда 16-летний подросток "Хосе" и трое его сверстников отправились на рыбалку к озеру недалеко от их деревни где-то в сельской местности Мексики.

Озеро находилось на расстоянии трех миль от их домов, погода была сухой и ветреной, с собой мальчики взяли рюкзак, палатку, удочки, немного еды. Они планировали остаться у озера на ночь, однако из-за усилившегося ветра решили вернуться домой уже к вечеру.

Когда они оказались у озера, погода совсем испортилась, сильные волны накатывали на берег, небо покрылось темными тучами. В общем мальчики уже пожалели, что пришли, но решили все-таки пройтись и может быть найти подходящее местечко для рыбной ловли.

Они бродили у озера около часа, за это время Хосе подскользнулся, упал и сильно ударился затылком об камень. Потом они нашли укромное местечко и несколько часов удили там рыбу. Хосе за это время стало хуже, у него начала болеть голова в месте удара.

Поэтому когда они наконец собрались домой, Хосе стал убеждать ребят пойти как можно скорее и если что, то остановить попутку, чтобы она отвезла Хосе в больницу. Но когда ребята пошли по дороге и прошли небольшой холм, случилось то, из-за чего все разом позабыли про голову Хосе. Они увидели у подножия холма лежащее тело старика в костюме, который выглядел как мертвец.

От тела плохо пахло. Мальчики решили, что старика кто-то убил и спрятал здесь труп. И тут внезапно старик вдруг открыл глаза! Они выглядели оранжевыми или красно-оранжевыми и казалось кровоточили. Он дважды моргнул и открыл рот, после чего все мальчики ощутили еще более мерзкий запах.

Хосе и его друзья так испугались, что кинулись бежать прочь, но старик пошел за ними! Когда Хосе обернулся, он увидел как к нему приближается фигура старика и его красные глаза сверкали ярко, как фары автомобиля. И тут же с неба полил дождь, еще сильнее потемнело.

Мальчики с Хосе мчались с вещами по тропе и до их дома оставалось еще мили две. Они были сбиты с толку и сильно напуганы. И тут Хосе запнулся за что-то и упал, а его друзья побежали дальше. Хосе не мог найти в себе силы встать, он лишь свернулся калачиком, надеясь, что страшный старик его не заметит.

Метров через сто ребята наконец заметили, что Хосе с ними нет, они обернулись и стали звать его, но Хосе в этот момент смотрел как старик приближается к нему, а потом поднялся на ноги и посмотрел ему прямо в глаза.

Потом старик показал рукой направо и Хосе пошел туда, а старик пошел за ним. Так они дошли до озера, после чего дождь прекратился, а потом старик с такой силой толкнул Хосе в спину, что тот упал и потерял сознание.

Очнулся Хосе уже в больнице и все его тело оказалось покрыто ожогами второй степени. Ему было очень больно и врачи не могли объяснить откуда взялись ожоги. И сам Хосе ничего не помнил об этом. Ему сказали, что на его тело наткнулся охотник и это было в 8 милях от озера!

По словам охотника, он увидел странный свет на вершине холма, а потом пошел туда посмотреть. Он увидел большой металлический диск, висевший невысоко в небе, который потом полетел и скрылся за горизонтом. Потом он нашел в траве тело мальчика, у которого на коже были странные порезы и ожоги, а на груди была небольшая рана.

Далее оказалось, что Хосе с друзьями пошел на рыбалку в субботу, а когда охотник нашел его, то уже была среда! Хосе лежал на траве без рубашки и на нем был лишь один ботинок.

Друзья Хосе рассказали, что последний раз, когда они его видели, это как тот стоял возле старика, а тот смотрел своими страшными красными глазами. После чего ребята испугались и побежали дальше, но успели заметить необычный металлический блеск со стороны озера.

Ребята рассказали все родителям Хосе, но когда тот нашелся, родители стали считать, что он просто заблудился во время грозы. И даже высмеивали его за странные рассказы. А ожоги посчитали следами от удара молнии.

По словам же самого Хосе, он помнит, как тоже видел диск в небе и хорошо помнит старика с огненными глазами. И уверяет, что его трое друзей тоже видели это. Однако никто им не верит. Люди думают, что подростки принимали наркотики, накурились травки или напились.

Но Хосе уверен точно, что следы на его теле не были оставлены молнией и не возникли от падения или чего-то другого естественного. Он не проходил регрессивный гипноз и даже сам не знает, верить ли тому, что он видел, или считать все это лишь странным сном.